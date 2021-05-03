Bakan Muş: "Nisanda ihracatımız yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir"
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Bakan Muş: "Nisanda ihracatımız yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir"

Anadolu Ajansı / Şakir Aksu - Haberler | Güncel

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un salona gelişi Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un açıklaması ANKARA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un salona gelişi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un açıklaması ANKARA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. (1)

Bakan Muş: "Nisanda ihracatımız yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamıdır."

Bakan Muş: 'Nisanda ihracatımız yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir'
Bakan Muş: 'Nisanda ihracatımız yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir'
Bakan Muş: 'Nisanda ihracatımız yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir'
Bakan Muş: 'Nisanda ihracatımız yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu

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