Bakan Muş, mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (2)

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türk Eximbank'ın 2021'de desteklerini çeşitlendirmeye ve artırmaya devam ettiğini belirterek, "Eximbank'ın 2021 yılının ilk çeyreğinde ihracatçıya verdiği destek tutarı 6,1 milyar doları kredi, 5,1 milyar doları sigorta olmak üzere bir önceki yılın aynı dönemine...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türk Eximbank'ın 2021'de desteklerini çeşitlendirmeye ve artırmaya devam ettiğini belirterek, "Eximbank'ın 2021 yılının ilk çeyreğinde ihracatçıya verdiği destek tutarı 6,1 milyar doları kredi, 5,1 milyar doları sigorta olmak üzere bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 11,2 milyar dolara ulaşmıştır." dedi.

Bakan Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak için kapsamlı bir gündem ile yola devam ettiklerini aktaran Muş, "Pandemi sonrası normalleşmeyi konuşuyoruz ancak tedarik zincirlerinden pazarlamaya kadar iş yapma şekillerimizin yeni dönemde köklü değişimlere uğrayacağı ortadadır." diye konuştu.

Muş, sanal fuar ve ticaret heyetlerinin yanı sıra bireysel e-ticaret üyeliklerini desteklemeye başladıklarını anımsatarak, kolay ihracat platformu ve sanal ticaret akademisi gibi dijital platformları da devreye aldıklarını dile getirdi.

"Eximbank, Asya Altyapı Yatırım Bankası ile 250 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı"

Öte yandan Türk Eximbank'ın 2021'de desteklerini çeşitlendirmeye ve artırmaya devam ettiğine işaret eden Muş, şunları kaydetti:

"Buna göre Eximbank'ın 2021 yılının ilk çeyreğinde ihracatçıya verdiği destek tutarı 6,1 milyar doları kredi, 5,1 milyar doları sigorta olmak üzere bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 11,2 milyar dolara ulaşmıştır. Ayrıca Eximbank, 26 Mayıs'ta Asya Altyapı Yatırım Bankası ile 250 milyon dolar tutarında bir kredi anlaşması imzalamıştır. Bu kredinin en az yüzde 5'i kadın ihracatçılarımız ve kadınların iş gücüne katılımını destekleyen özel sektör firmalarına ayrılmış bulunmaktadır."

Muş, Eximbank'ın Dünya Bankası garantisi altında bankalar konsorsiyumundan 120 milyon avro tutarında kredi sağladığına dikkati çekerek, "Bu kredinin de en az yüzde 10'u kadın ihracatçılarımıza, yüzde 70'i ise KOBİ'lerin kullanımına sunulacaktır."dedi.

"AB üyelik hedefini Türkiye'nin standartlarını yükseltmek için gerekli bir çıpa olarak görüyoruz"

Dış ticarette Avrupa, Asya ve Orta Doğu pazarlarına yakınlığı daha etkin kullanmak ve ülkenin üretim ve tedarik konusundaki üstünlüğünü pekiştirmek istediklerini aktaran Muş, "Türkiye'nin önünde AB'ye tam üyelik gibi önemli bir hedef bulunmaktadır. Biz bu hedefi önemsiyoruz. AB üyelik hedefini Türkiye'nin her anlamda standartlarını yükseltmek için gerekli bir çıpa olarak görüyoruz. Her ne kadar AB son dönemlerde Türkiye'ye karşı çifte standartlı yaklaşımları olsa da AB'nin ortaya koyduğu standartları ülkemizin refahının artışı için önemli görüyoruz." diye konuştu.

Muş, Türkiye'nin AB'ye üyelik yolunda kararlı duruşunu sürdürdüğünün altını çizerek, bu tutuma paralel şekilde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Gümrük Birliği'nin, ikili ticareti daha üst seviyelere taşımasının yanı sıra hem karşılaşılan sistemsel sorunlara çözüm bulunmasını hem de tercihli ticari ve ekonomik ilişkilerin tarım, hizmetler, kamu alımları ve e-ticaret gibi yeni alanlara genişlemesini sağlayacağını belirten Muş, "Bundan sonra AB ülkelerindeki mevkidaşlarımızla temaslarımı daha da sıklaştıracağım. Benzer şekilde bölgemizdeki diğer ülkelerle de yoğun bir diyalog içerisinde olacağımızı ifade etmek isterim." dedi.

"Suudi Arabistan'ın ayrımcı uygulamalarının ortadan kaldırılması için girişimlerde bulunacağız"

Son günlerde Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan ve KKTC ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Muş, "Suudi Arabistan tarafından firmalarımıza ve ihraç ürünlerimize yönelik ayrımcı ve kısıtlayıcı uygulamaların ortadan kaldırılması için birtakım girişimlerde bulunacağız. Öte yandan Mısır ile ilişkilerimizin normalleşmesi için çalışmalarımızı devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Muş, salgının yarattığı kriz ortamının etkisiyle uluslararası şirketler ile onların farklı kıtalarda yer alan tedarikçileri arasındaki yüksek bağımlılık modelinde kırılmalar ortaya çıktığına dikkati çekerek, bu yeni durumun Türkiye için fırsatlar barındırdığını söyledi.

Türkiye'nin küresel üreticilerle ilişkilerini derinleştirmek için adımlar atacaklarını aktaran Muş, hizmet sektörlerinin de uluslararası ticaretin önemli bir bileşeni haline geldiğini anlattı.

Bakan Muş, hizmet sektörünün küresel ticaretteki payını artırmak için hizmet ihracatında da önemli destekler sunduklarını ve bu desteklerden olumlu sonuçlar aldıklarını belirterek, "Sağlık turizmi, eğitim, bilişim başta olmak üzere hizmet sektörlerimizin ihracatını artırmayı hedefliyoruz. Bu ülkenin büyümesinin, gelişmesinin, kalkınmasının ve zenginleşmesinin kuşkusuz ihracattan geçtiğine inanıyorum." dedi.

Muş, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyüyen daha müreffeh bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya