Ticaret Bakanı Muş, Kazakistanlı mevkidaşı Sultanov ile görüştü Açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakhyt Sultanov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakhyt Sultanov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sultanov ile ikili ticaret, yatırım ve ihracatçıların Kazakistan geçişlerinde yaşadığı sorunlara ilişkin yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görüşmede, 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ticaret ve ulaştırma alanlarındaki beklentileri mevkidaşı Sultanov'a ilettiğini aktaran Muş, şunları kaydetti:

"Asya güzergahında, ticaretimiz için önemli bir geçiş ülkesi olan Kazakistan ile mevcut sorunları aşmak için iş birliğinde mutabık kaldık. Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Sultanov'un önümüzdeki günlerde ülkemize gerçekleştireceği ziyaret esnasında, özellikle lojistik sorunların çözülmesi, serbest bölgeler ve lojistik merkezler konularında yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirme imkanı bulacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun