Bakan Muş: Kasımda ihracatımız 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti

MUŞ (DHA) - TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "İhracatımızda 2021 yılı boyunca yakaladığımız ivme kasım ayında da devam etmiştir. İhracatımız geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup bu değer, bugüne kadarki en yüksek aylık ihracatımızdır" dedi.

Ticaret Bakanı Muş, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2021 yılı Kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, küresel ekonomide yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen dış ticaret rakamlarının yüz güldürdüğünü, Türkiye'nin üreterek ve ürettiğini yurt dışına satarak büyüdüğünü söyledi. Ekonomideki büyümenin güçlenerek devam edeceğini öngördüklerini belirten Muş, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) Türkiye'nin 2021 yılı için olan yüzde 8.4'lük büyüme tahminini yüzde 9'a yükselttiğini anımsattı. Bakan Muş, şöyle konuştu:

Kasımda 24 sektörün ihracatını artırdığını aktaran Başkan Gülle, "2,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörümüz ilk sırada yer aldı. 2,4 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ikinci ve 2 milyar doları aşan çelik sektörümüz üçüncü oldu. Sektörel anlamda en dikkat çekici artışlar, geçtiğimiz yıla göre ihracatını 968 milyon dolar artıran mücevher, 840 milyon dolar artıran çelik ve 768 milyon dolar artıran kimyevi maddelerde yaşandı. İhracat birim fiyatımızda da oldukça pozitif bir ivme görmekteyiz. Birim ihracat değerimiz geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 24,5 artışla 1,44 dolara yükseldi. Geçtiğimiz ay Türk bayrağını 215 ülke ve bölgede dalgalandırdık. 166 ülkeye ihracatımızı artırma başarısı gösterdik. Aralarında Almanya, İtalya, İsrail, Mısır ve Çin'in de bulunduğu 13 ülkede aylık ihracat rekoruna imza attık. İhracatçılarımızın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 1,8 milyar dolarla Almanya, 1,5 milyar dolarla Birleşik Krallık ve 1,4 milyar dolarla ABD. İhracatımızı tutar bazında en çok artırdığımız ülkeler; 462 milyon dolar artışla ABD, 389 milyon dolar artışla Birleşik Krallık ve 323 milyon dolar artışla İtalya oldu" diye konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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