Bakan Muş: "İhracatçımızın Merkez Bankası kaynaklarıyla Eximbank ve ticari bankalar aracılığıyla kullandığı reeskont kredilerinin miktarını 30 milyar...
Bakan Muş: "İhracatçımızın Merkez Bankası kaynaklarıyla Eximbank ve ticari bankalar aracılığıyla kullandığı reeskont kredilerinin miktarını 30 milyar dolara çıkardık.
Bakan Muş: "İhracatçımızın Merkez Bankası kaynaklarıyla Eximbank ve ticari bankalar aracılığıyla kullandığı reeskont kredilerinin miktarını 30 milyar dolara çıkardık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal