Bakan Muş: "Hedefimiz artık Türkiye'nin cari fazla veren bir ülke konumuna ulaşmasını sağlamak"
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Bakan Muş: "Hedefimiz artık Türkiye'nin cari fazla veren bir ülke konumuna ulaşmasını sağlamak"

Anadolu Ajansı / Numan Erölmez - Haberler | Ekonomi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen Özel Meclis Toplantısı'na katıldı (1)"İzmir bizim tahminlerimize göre bu yıl muhtemelen 15 milyar ve üzeri bir ihracata kavuşacak""İzmir net ihracatçı bir şehir, fazla veren bir şehir.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen Özel Meclis Toplantısı'na katıldı (1)

"İzmir bizim tahminlerimize göre bu yıl muhtemelen 15 milyar ve üzeri bir ihracata kavuşacak"

"İzmir net ihracatçı bir şehir, fazla veren bir şehir. 15 milyar dolar ihracat yapıyor, 11 milyar dolar ithalat yapıyor. Dolayısıyla bu anlamda da cari açığımıza katkısı olan önemli bir şehrimiz"

"Ekonomik toparlanma ülkemizde çok hızlı şekilde devam ediyor. Bu rakamlarla ekonomik toparlanmasını dünyada en hızlı tamamlayan ülkelerin ya birinci sırasında ya kinci sırasında geliyor."

"Bütün bunlara rağmen biz bu yıl cari açığı düşük bir seviyede kapatmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren hedefimiz artık Türkiye'nin cari fazla veren bir ülke konumuna ulaşmasını sağlamak"

Bakan Muş: 'Hedefimiz artık Türkiye'nin cari fazla veren bir ülke konumuna ulaşmasını sağlamak'
Bakan Muş: 'Hedefimiz artık Türkiye'nin cari fazla veren bir ülke konumuna ulaşmasını sağlamak'
Bakan Muş: 'Hedefimiz artık Türkiye'nin cari fazla veren bir ülke konumuna ulaşmasını sağlamak'
Bakan Muş: 'Hedefimiz artık Türkiye'nin cari fazla veren bir ülke konumuna ulaşmasını sağlamak'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez

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Bakan Muş: "Hedefimiz artık Türkiye'nin cari fazla veren bir ülke konumuna ulaşmasını sağlamak" - Haberler Ekonomi
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