Bakan Muş, Gürbulak'ta 462 litre likit eroin ele geçirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildiğini belirterek, "Bu, Türkiye'de muhafaza ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar." ifadesini kullandı.