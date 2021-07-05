Bakan Muş, Gürbulak'ta 462 litre likit eroin ele geçirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması
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Bakan Muş, Gürbulak'ta 462 litre likit eroin ele geçirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması

Bakan Muş, Gürbulak'ta 462 litre likit eroin ele geçirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Güncel

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildiğini belirterek, "Bu, Türkiye'de muhafaza ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildiğini belirterek, "Bu, Türkiye'de muhafaza ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar." ifadesini kullandı.

Bakan Muş, Twitter hesabından, Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildiğini bildirdi. Muş, "Bu, Türkiye'de muhafaza ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar. Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

Bakan Muş: Gürbulak Sınır Kapısı'nda 462 litre likit eroin ele geçirildi
Bakan Muş: Gürbulak Sınır Kapısı'nda 462 litre likit eroin ele geçirildi
Bakan Muş: 'Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi.
Bakan Muş: "Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi.
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Bakan Muş, Gürbulak'ta 462 litre likit eroin ele geçirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması - Haberler
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