Bakan Muş: "Gelecek nesillerin gündeminde Türkiye'nin cari açık problemi olmayacak"
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Bakan Muş: "Gelecek nesillerin gündeminde Türkiye'nin cari açık problemi olmayacak"

Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

TOBB Türkiye Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un kürsüye çıkması Ticaret Bakanı Muş'un konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TOBB Türkiye Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı'na katıldı.

TOBB Türkiye Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un kürsüye çıkması

Ticaret Bakanı Muş'un konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TOBB Türkiye Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı'na katıldı.

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Bakan Muş: 'Gelecek nesillerin gündeminde Türkiye'nin cari açık problemi olmayacak'
Bakan Muş: 'Gelecek nesillerin gündeminde Türkiye'nin cari açık problemi olmayacak'
Bakan Muş: 'Gelecek nesillerin gündeminde Türkiye'nin cari açık problemi olmayacak'
Bakan Muş: 'Gelecek nesillerin gündeminde Türkiye'nin cari açık problemi olmayacak'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya

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