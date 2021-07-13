Bakan Muş: "Gelecek nesillerin gündeminde Türkiye'nin cari açık problemi olmayacak"
TOBB Türkiye Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un kürsüye çıkması Ticaret Bakanı Muş'un konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TOBB Türkiye Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı'na katıldı.
TOBB Türkiye Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un kürsüye çıkması
Ticaret Bakanı Muş'un konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TOBB Türkiye Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı'na katıldı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya