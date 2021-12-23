Bakan Muş: "Fırsatçılara göz açtırmayacağız" - Haberler
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Bakan Muş: "Fırsatçılara göz açtırmayacağız"

Bakan Muş:
AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Güncel

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerinin artarak devam edeceğini belirterek, "Fırsatçılara göz açtırmayacağız." ifadesini kullandı.

MUŞ (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerinin artarak devam edeceğini belirterek, "Fırsatçılara göz açtırmayacağız." ifadesini kullandı.

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, döviz kurlarındaki düşüşün fiyatlara yansımasına yönelik beklentilere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Muş, şunları kaydetti:

"Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını, hukukunu kimseye çiğnetmeyiz."

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AA / Merve Özlem Çakır - Son Dakika Haberleri

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