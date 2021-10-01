BAKAN MUŞ: EYLÜL AYI İHRACATIMIZ YÜZDE 30 ARTIŞLA 20,8 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ

MUŞ (DHA) - TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Eylül ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 20,8 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Cumhuriyet tarihimizde ilk kez aylık bazda 20 milyar dolar eşiğini aşmış bulunmaktayız. Ayrıca son 12 ayda ihracat değerimiz 212,2 milyar dolarla yeni bir Cumhuriyet rekoru kırmayı başarmıştır" dedi.

Bakan Mehmet Muş, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2021 yılı eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, ekonominin 2021 yılında yakaladığı güçlü ivmenin devam ettiğini belirterek, "Bildiğiniz gibi, ikinci çeyrekte yüzde 21,7 ile G20 ülkeleri arasında Birleşik Krallık'tan sonra en yüksek büyüme performansını ortaya koymuştuk. Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü'nün son raporunda da Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahmini, yüzde 5,7'den yüzde 8,4'e çıkarılmıştır. Benzer şekilde, önemli bir kredi derecelendirme kuruluşu da Türkiye'ye yönelik 2021 yılı ekonomik büyüme tahminini yüzde 8,6'ya yükseltmiştir. Biz tabi büyümeye sadece rakamsal olarak bakmıyor; büyümenin niteliğine de önem veriyoruz. Geçtiğimiz hafta açıklanan Küresel İnovasyon Endeksinde de Türkiye, 10 basamak birden yükselişle 41'inci sırada yer almış ve tarihindeki en iyi sıralamaya ulaşmıştır. Kendi gelir grubundaki ülkeler arasında ise Türkiye, 4'üncü sırada yer almıştır" dedi.

HAKSIZ FİYAT ARTIŞI İLE MÜCADELE

Bakan Muş, haksız fiyat artışlarına ilişkin de, "Bildiğiniz üzere bakanlık olarak, son dönemlerde piyasada haksız fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddiaları içeren bazı şikayetler almıştık. Vatandaşlarımızdan gelen bu başvurulara bakanlık olarak kayıtsız kalmadık ve derhal harekete geçtik. Bu kapsamda, Ticaret İl Müdürlüklerimiz vasıtasıyla 81 ilimizde rutin olarak yaptığımız denetimleri daha da sıkılaştırdık. Tüm denetim elemanlarımızı seferber ederek özellikle gıda, sebze ve meyvede arz talep dengesiyle uyuşmayan haksız ve manipülatif fiyat artışlarını incelemeye aldık. Buna ilave olarak, bakanlığımıza bağlı olan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızı harekete geçirerek, sebze ve meyve hallerinde incelemeler başlattık. İlk etapta 9 büyükşehrimizde bulunan 10 toptancı halinde inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirmesi yaptık. Daha sonraki süreçte 5 zincir marketle ilgili yine müfettişleri göndermek suretiyle bir inceleme sürecini başlattık. Keza bir başka sektör olan otomotivde de bir adım attık. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah değişikliği kaynaklı indirimleri, çeşitli usulsüzlüklerle fiyatlara yansıtmayanlara ilişkin teftiş başkanlığımızı harekete geçirdik. Bu çerçevede, piyasayı bozucu faaliyette bulunanlara karşı gereken tedbirleri aldık ve almaya devam ediyoruz. Tabi kanunlara riayet eden, işini dürüst yapan işletmelerimizin ve esnafımızın, yaptığımız denetimlerden gayet memnun olduğunu görüyoruz. Zira burada yaptığımız denetimler, hiçbir surette serbest piyasa koşullarına müdahale şeklinde olmamıştır ve olmayacaktır. Özellikle son dönemlerde yaptığımız denetimleri 'Polisiye tedbirlerle fiyatları düşürmeye çalışıyorlar' şeklinde lanse etmeye çalışan bazı art niyetli çevrelerin olduğunu görüyoruz. Bugüne kadar haksız yorumlarla 'Neden denetleme yapılmıyor' diyen bazı muhalif çevrelerin, bugün 'Niçin denetleme yapıyorsunuz' yaygarası koparmasının bizim açımızdan hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Zira bu çevrelerin derdi, vatandaşımızın aşı, ekmeği ve refahı değil; kendilerinin siyasi rant elde etme çabasıdır" diye konuştu.

'20,8 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ'

Ardından dış ticaret rakamlarına değinen Bakan Muş, ihracatın, ekonominin lokomotifi olmaya devam ettiğini belirterek, "İhracatımızda 2021 yılı boyunca ortaya konulan güçlü performans eylül ayında da devam etmiştir. Eylül ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 20,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Yani Cumhuriyet tarihimizde ilk kez aylık bazda 20 milyar dolar eşiğini aşmış bulunmaktayız. Ayrıca, son 12 aylık ihracat değerimiz 212,2 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırmayı başarmıştır. Bu değer ile yıl sonu Orta Vadeli Program hedefimiz olan 211 milyar doların da üzerine çıkmış oluyoruz. Bu, ihracat anlamında elde edilmiş çok büyük bir başarıdır. Bu başarı hikayesinin artarak devam edeceğine ve büyümeyi kalıcı kılacağına inancım tamdır. 2021 yılı ocak-eylül döneminde ise ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 36 artarak 161 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalatımız ise eylül ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 12 artış ile 23,4 milyar dolar olmuştur. Ocak-eylül dönemi ithalatımız, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 193,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Şu hususun memnuniyetle altını çizmek isterim ki; 2021 yılı eylül ayında gerçekleşen 44,2 milyar dolar değerindeki ticaret hacmi en yüksek aylık dış ticaret hacmidir. Bir diğer önemli gösterge olarak ihracatın ithalatı karşılama oranı; ocak-eylül döneminde, geçtiğimiz yıla göre 7,5 puan artışla yüzde 83,3'e yükselmiştir. Bir zamanlar bu oranın yüzde 50'li seviyelerde olduğunu da bir kez daha hatırlatmak isterim. Eylül ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı ise; geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 12,2 puan artış ile yüzde 88,9'a ulaşmıştır. Benzer şekilde, dış ticaret açığımız ocak-eylül döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15 azalarak 32,4 milyar dolara gerilemiştir" ifadelerini kullandı.

'İHRACATI GELİŞTİRME FONU'NU KURGULADIK'

Bakan Muş, hükümet olarak, önemli başarılara imza atarken gösterilen özverinin farkında olduklarını da kaydederek, "Sizlerin önündeki engelleri kaldırmak için var gücümüzle çalışmaktayız. Bizler, ihracatçılarımızın en önemli meselelerinden birisinin, finansmana erişim olduğunu biliyoruz. Bu noktada kolaylaştırıcı hangi adımları atabiliriz diye birtakım istişareler yaptık ve neticede Sayın Cumhurbaşkanımızın 2 hafta önce müjdesini verdiği İhracatı Geliştirme Fonu'nu kurguladık. İşte bu fon ile tamamen ihracat odaklı ve sadece ihracatçılarımıza hizmet verecek bir finansman imkanını sunuyor olacağız. İhracatı Geliştirme Fonu, ihracatımızda yakaladığımız seviyeleri daha da yukarıya taşıyacak finansman imkanlarını temin edecektir. Birçok farklı kurumun el birliğiyle ortaya çıkacak bu güçlü yapı sayesinde, ihracatçılarımızın finansmana erişiminde teminat sorununu ortadan kaldıracağız. Benzer şekilde, ihracatçılarımıza finansman çeşitliliği sağlamak ve finansman kalitesini artırmak amacıyla Eximbank'ı yeniden yapılandırmayı planlıyoruz. Bu yeniden yapılandırma, Orta Vadeli Plana dahil edilmiş olup bu konudaki kanun değişikliği çalışmaları, halihazırda Meclis'imizin gündemindedir. Eximbank'ın yeniden yapılandırılması ile daha güçlü bir alt yapıya sahip, daha rekabetçi ve nitelikli hizmet sunan bir kurum ortaya çıkacaktır" dedi.

'DAHA REKABETÇİ BİR EKONOMİYE GEÇİŞ SAĞLAYACAĞIZ'

Bakan Muş, Covid-19 sonrası dönemde küresel tedarik zincirlerinde yaşanan değişim neticesinde dünyaca ünlü markaların yatırımlarını uzak doğudan Türkiye'ye kaydırdığını belirterek, "Türkiye'ye yönelik ciddi bir yatırım iştahının olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Biz de bu yatırım iştahını karşılamak; hem de daha fazla yatırım çekmek için İzmir Bergama'da Batı Anadolu Serbest Bölgesi'ni kuruyoruz. Çandarlı limanına 20 kilometre mesafede yer alacak, 4 milyar dolarlık bir ticaret hacmi ile 20 bin kişiye istihdam sağlayacak olan serbest bölgemiz ile başta Kuzey Ege olmak üzere bütün Türkiye'nin dış ticareti ivme kazanacaktır. Bu minvalde ülkemiz yabancı yatırımcılar için güvenilir bir ortak, küresel tedarik zincirlerinde de güvenli bir liman olma özelliğini korumaya devam edecektir. Bugün tüm dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük tehlike, kendini küresel ısınma ve doğal afetler ile gösteren ve sadece bugünümüzü değil; geleceğimizi de tehdit eden iklim değişikliğidir. İnşallah, kasım ayında Glasgow'da gerçekleştirilecek İklim Değişikliği Zirvesi öncesinde Paris İklim Anlaşmasının onay sürecini tamamlayacağız. Benzer şekilde, Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum için kapsamlı bir eylem planını da yakın tarihte hazırlamıştık. Biz ülke olarak daha sürdürülebilir bir dünya için elimizi taşın altına koyuyoruz ve koymaya devam edeceğiz. Birçok kez ifade ettiğim gibi, iklim değişikliği politikalarının birçok alanda yansımaları olmaktadır. Üretimden ihracata kadar çeşitli alanlarda ciddi bir yapısal dönüşüm gerçekleştirilecektir. Hükümet olarak özel sektörümüzle el ele vererek, değişen küresel tercih ve önceliklerle daha uyumlu ve daha rekabetçi bir ekonomiye geçiş sağlayacağız" diye konuştu.