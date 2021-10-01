Bakan Muş: Eylül ayı ihracatımız yüzde 30 artışla 20,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti

MUŞ (DHA) - TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Eylül ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 20,8 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Cumhuriyet tarihimizde ilk kez aylık bazda 20 milyar dolar eşiğini aşmış bulunmaktayız. Ayrıca son 12 ayda ihracat değerimiz 212,2 milyar dolarla yeni bir Cumhuriyet rekoru kırmayı başarmıştır" dedi.

Bakan Mehmet Muş, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2021 yılı eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, ekonominin 2021 yılında yakaladığı güçlü ivmenin devam ettiğini belirterek, "Bildiğiniz gibi, ikinci çeyrekte yüzde 21,7 ile G20 ülkeleri arasında Birleşik Krallık'tan sonra en yüksek büyüme performansını ortaya koymuştuk. Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü'nün son raporunda da Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahmini, yüzde 5,7'den yüzde 8,4'e çıkarılmıştır. Benzer şekilde, önemli bir kredi derecelendirme kuruluşu da Türkiye'ye yönelik 2021 yılı ekonomik büyüme tahminini yüzde 8,6'ya yükseltmiştir. Biz tabi büyümeye sadece rakamsal olarak bakmıyor; büyümenin niteliğine de önem veriyoruz. Geçtiğimiz hafta açıklanan Küresel İnovasyon Endeksinde de Türkiye, 10 basamak birden yükselişle 41'inci sırada yer almış ve tarihindeki en iyi sıralamaya ulaşmıştır. Kendi gelir grubundaki ülkeler arasında ise Türkiye, 4'üncü sırada yer almıştır" dedi.

Bakan Muş, Covid-19 sonrası dönemde küresel tedarik zincirlerinde yaşanan değişim neticesinde dünyaca ünlü markaların yatırımlarını uzak doğudan Türkiye'ye kaydırdığını belirterek, "Türkiye'ye yönelik ciddi bir yatırım iştahının olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Biz de bu yatırım iştahını karşılamak; hem de daha fazla yatırım çekmek için İzmir Bergama'da Batı Anadolu Serbest Bölgesi'ni kuruyoruz. Çandarlı limanına 20 kilometre mesafede yer alacak, 4 milyar dolarlık bir ticaret hacmi ile 20 bin kişiye istihdam sağlayacak olan serbest bölgemiz ile başta Kuzey Ege olmak üzere bütün Türkiye'nin dış ticareti ivme kazanacaktır. Bu minvalde ülkemiz yabancı yatırımcılar için güvenilir bir ortak, küresel tedarik zincirlerinde de güvenli bir liman olma özelliğini korumaya devam edecektir. Bugün tüm dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük tehlike, kendini küresel ısınma ve doğal afetler ile gösteren ve sadece bugünümüzü değil; geleceğimizi de tehdit eden iklim değişikliğidir. İnşallah, kasım ayında Glasgow'da gerçekleştirilecek İklim Değişikliği Zirvesi öncesinde Paris İklim Anlaşmasının onay sürecini tamamlayacağız. Benzer şekilde, Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum için kapsamlı bir eylem planını da yakın tarihte hazırlamıştık. Biz ülke olarak daha sürdürülebilir bir dünya için elimizi taşın altına koyuyoruz ve koymaya devam edeceğiz. Birçok kez ifade ettiğim gibi, iklim değişikliği politikalarının birçok alanda yansımaları olmaktadır. Üretimden ihracata kadar çeşitli alanlarda ciddi bir yapısal dönüşüm gerçekleştirilecektir. Hükümet olarak özel sektörümüzle el ele vererek, değişen küresel tercih ve önceliklerle daha uyumlu ve daha rekabetçi bir ekonomiye geçiş sağlayacağız" diye konuştu.