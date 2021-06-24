Bakan Muş, esnafa yönelik hibe desteğinde başvuru süresini 1 Temmuz'a kadar uzattıklarını bildirdi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini 1 Temmuz Perşembe saat 23.59'a kadar uzattıklarını ifade etti.