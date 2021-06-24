Bakan Muş, esnafa yönelik hibe desteğinde başvuru süresini 1 Temmuz'a kadar uzattıklarını bildirdi
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Bakan Muş, esnafa yönelik hibe desteğinde başvuru süresini 1 Temmuz'a kadar uzattıklarını bildirdi

Bakan Muş, esnafa yönelik hibe desteğinde başvuru süresini 1 Temmuz'a kadar uzattıklarını bildirdi
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini 1 Temmuz Perşembe saat 23.59'a kadar uzattıklarını ifade etti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini 1 Temmuz Perşembe saat 23.59'a kadar uzattıklarını ifade etti.

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnaf ve sanatkarlara yönelik başlatılan destek uygulamasının süresine ilişkin bilgi verdi.

Muş, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23.59'a kadar uzattık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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