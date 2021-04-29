Bakan Muş, esnaf ve sanatkara destek paketine başvuru süresini paylaştı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Muş, esnaf ve sanatkara destek paketine başvuru süresini paylaştı Açıklaması

Bakan Muş, esnaf ve sanatkara destek paketine başvuru süresini paylaştı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Ekonomi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa ve sanatkara destek paketine başvuruların 31 Mayıs saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa ve sanatkara destek paketine başvuruların 31 Mayıs saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

Muş, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlara yönelik destek paketine ilişkin yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Esnafımıza destek olmaya devam ediyoruz. Hayırlı olsun. Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlarla gerçek kişi tacirlere yönelik aylık 1000 lira gelir desteğiyle, büyükşehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira olan kira desteği süresi 1 ay daha uzatılmıştır.

Söz konusu destekler için yapılacak başvurular 31 Mayıs saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapılabilecektir.

TESKOMB aracılığıyla veya doğrudan Halkbank aracılığıyla esnaf ve sanatkara kullandırılan kredilerin taksit ödemeleri 1 Temmuz 2021 tarihine kadar ertelenmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

Esnafa verilen gelir ve kira desteklerinin süresi bir ay daha uzatıldı
Esnafa verilen gelir ve kira desteklerinin süresi bir ay daha uzatıldı
İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak
İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak
Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak
Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Merve Dizdar Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bakan Muş, esnaf ve sanatkara destek paketine başvuru süresini paylaştı Açıklaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 23:43:59. #1.14#

title