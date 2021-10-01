Bakan Muş: 'Değişen küresel tercih ve önceliklerle daha uyumlu, daha rekabetçi bir ekonomiye geçiş sağlayacağız' - Haberler Ekonomi
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Bakan Muş: "Değişen küresel tercih ve önceliklerle daha uyumlu, daha rekabetçi bir ekonomiye geçiş sağlayacağız"

AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Ekonomi

Eylül ayı dış ticaret rakamlarının açıklanması Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un basın toplantısı ANKARA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Eylül ayı dış ticaret rakamlarının açıklanması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un basın toplantısı ANKARA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

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Bakan Muş: Değişen küresel tercih ve önceliklerle daha uyumlu, daha rekabetçi bir ekonomiye geçiş sağlayacağız

Bakan Muş: Değişen küresel tercih ve önceliklerle daha uyumlu, daha rekabetçi bir ekonomiye geçiş sağlayacağız

Bakan Muş: Değişen küresel tercih ve önceliklerle daha uyumlu, daha rekabetçi bir ekonomiye geçiş sağlayacağız

Bakan Muş:
AA / Sıtkı İlanbey - Ekonomi Haberleri
Bakan Muş: 'Eylül ayında gerçekleşen 44,2 milyar dolar değerindeki ticaret hacmi en yüksek aylık dış ticaret hacmidir.'

Bakan Muş: "Eylül ayında gerçekleşen 44,2 milyar dolar değerindeki ticaret hacmi en yüksek aylık dış ticaret hacmidir."

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Haber: Bakan Muş: 'Değişen küresel tercih ve önceliklerle daha uyumlu, daha rekabetçi bir ekonomiye geçiş sağlayacağız' - Haberler Ekonomi
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