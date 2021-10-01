Bakan Muş: "Değişen küresel tercih ve önceliklerle daha uyumlu, daha rekabetçi bir ekonomiye geçiş sağlayacağız"
AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Ekonomi
Eylül ayı dış ticaret rakamlarının açıklanması Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un basın toplantısı ANKARA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.
Eylül ayı dış ticaret rakamlarının açıklanması
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un basın toplantısı ANKARA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.
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