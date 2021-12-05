Bakan Muş: Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri kaydedildi

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "İhracatımız geçen yılın kasım ayına göre yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşmiş ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri kaydedilmiştir. Ayrıca, son 12 aylık ihracat değerimiz olan 221 milyar dolar da yeni bir rekordur. Hedefimiz, Ar-Ge ve inovasyona dayalı üretim ve ihracat yoluyla dış ticaret açığını düşürerek cari açık konusunu gündemimizden kalıcı olarak çıkarmak" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde dün başlayan 'Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'nın kapanışı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a, Milli Muharip Uçağı'nın maketi hediye edildi. Bakan Muş, katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. 2 gün süren konferansın kapanışında konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin artık savunma ve havacılık sanayi sektöründe dünyada söz sahibi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dünyada savunma sanayii alanında teknolojik üstünlüğe sahip, küresel bir oyuncu olma hedefine ulaşacağına inandığını söyleyen Bakan Muş, "Yerli ve milli sanayimizle güçlenen savunma kapasitemiz, ülkemiz menfaatlerinin koruyucusu ve bölge ülkelerinin istikrarının da teminatı olacaktır. Türkiye, güçlü ordusu, ateş gücü ve son teknoloji yerli silahlarıyla bölgesinde büyük caydırıcı güçtür. Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünde birçok sektörde olduğu gibi savunma ve havacılık sanayiinde de tasarlayan, üreten ve ihraç eden bir Türkiye vizyonunu hep birlikte başarmak üzere kararlı yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Sektörün 10 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşması için Ticaret Bakanlığı olarak tüm gayretimizle çalışacağımızı belirtmek isterim" dedi.