Bakan Muş: Büyümede çift haneli rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz

MUŞ (DHA) - TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "İhracatımızdaki hızlı yükseliş ve ihracatın tetiklediği üretim artışıyla ivme kazanan yeni yatırımlarla, yıl sonunda Orta Vadeli Program büyüme hedefimiz olan yüzde 9 seviyesini de aşacağımıza ve çift haneli rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Genel Kurul'da konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bakanlığın 2022 Mali Yılı Bütçesi'nin sunumunu yaptı. Bakan Muş, pandemi sürecinde küresel ekonomideki toparlanmaya hızla ayak uyduran ülkelerden biri olan Türkiye'nin örnek bir duruş sergilediğini söyledi.

"1 Aralık tarihi itibarıyla toplam 6,8 milyar TL değerinde kaçak eşya ele geçirilmiştir. 4 milyar TL değerinde vergi zayi ile 10 milyar TL değerinde sahte fatura tespit edilmiş ve 1732 ton kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir. Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede etkinliğin artırılması ve kurumlar arası eşgüdümün daha ileri düzeye taşınması amacıyla hazırladığımız Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yönelik Tedbirler Genelgesi, geçtiğimiz ayın başında Cumhurbaşkanlığı makamınca yürürlüğe konulmuştur."

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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