Son dakika haber: Bakan Muş: "Azerbaycan'ın istikrarlı ekonomisi, Türk girişimcilerin yatırım kararlarını olumlu yönde etkileyecek"
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Son dakika haber: Bakan Muş: "Azerbaycan'ın istikrarlı ekonomisi, Türk girişimcilerin yatırım kararlarını olumlu yönde etkileyecek"

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Muş: "Azerbaycan'ın istikrarlı ekonomisi, Türk girişimcilerin yatırım kararlarını olumlu yönde etkileyecek" Ticaret Bakanı Mehmet Muş: ""Azerbaycan'daki Türk yatırımları 12 milyar dolara, Azerbaycan'ın ülkemizdeki doğrudan yatırımları ise 19,5 milyar dolara ulaşmıştır"...

Bakan Muş: "Azerbaycan'ın istikrarlı ekonomisi, Türk girişimcilerin yatırım kararlarını olumlu yönde etkileyecek"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş:

""Azerbaycan'daki Türk yatırımları 12 milyar dolara, Azerbaycan'ın ülkemizdeki doğrudan yatırımları ise 19,5 milyar dolara ulaşmıştır"

"Firmalarımız Azerbaycan'daki yatırımlarıyla 5 bin kişiyi aşan bir yerel istihdam ortaya koymaktadır"

"Azerbaycan'ın istikrarlı ekonomisi, Türk girişimcilerin yatırım kararlarını olumlu yönde etkileyecek"

ANKARA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Azerbaycan'ın Kafkasya bölgesindeki en güçlü para birimine, en yüksek milli gelire ve yetişmiş bir işgücüne sahip olduğunu belirterek, "Azerbaycan'ın istikrarlı ekonomisi, Türk girişimcilerin yatırım kararlarını olumlu yönde etkileyecek bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır" dedi.

Ticaret Bakanı Muş, Bakanlık binasından, Azerbaycan ile Türkiye tarafından sunulan yatırım imkanlarının ele alındığı "Türkiye Azerbaycan Yatırım Forumu"na video konferans yöntemiyle katıldı. Toplantıya Bakan Muş'un yanı sıra, Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov, AZPROMO Başkanı Yusif Abdullayev, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak ve Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat da katıldı. Bakan Muş burada yaptığı konuşmasında, Karabağ zaferinde, Azerbaycanlıların bağımsızlığına ve hürriyetine sıkı sıkıya bağlı olduklarını tüm dünyaya ispat ettiğini belirtti.

Bakan Muş, hedeflerinin Türkiye-Azerbaycan ile ticarette iki ülke Cumhurbaşkanlarını belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak olduğunu belirterek, karar alıcalar olarak bu hedef ulaşılması için çok çalıştıklarını söyledi.

Azerbaycan ile ikili ticaret hacminin Covid-19 salgınına rağmen 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 4,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatan Bakan Muş, "Bu yılın ilk dört ayında da ikili ticaretimizin artış göstermesi memnuniyet vericidir. Bu ivmenin 2021 yılının tamamına yayılmasını bekliyoruz" dedi.

Bakan Muş, liberal ve güvenli bir yatırım ortamı ile siyasi ve ekonomik istikrara içerisinde, gelişmiş lojistik altyapı imkanları sunan, nitelikli insan kaynağına sahip, büyük ve satın alma gücünün yüksek olduğu pazarların coğrafi bakımdan yakın olan ülkelerin yeni yatırım merkezleri haline geleceğini öngördüklerini belirterek, "Bu nedenle, Türkiye olarak tüm alanlarda reform çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Ülkemizin bu süreçten daha da olumlu bir biçimde yararlanmasını sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Azerbaycan'daki Türk yatırımları 12 milyar dolara, Azerbaycan'ın ülkemizdeki doğrudan yatırımları ise 19,5 milyar dolara ulaşmıştır"

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin en önemli yönlerinden birini karşılıklı yatırımların teşkil ettiğini dile getiren Bakan Muş, "Azerbaycan'daki Türk yatırımları 12 milyar dolara, Azerbaycan'ın ülkemizdeki doğrudan yatırımları ise 19,5 milyar dolara ulaşmıştır. Bu rakamlar, iş dünyasının ülkelerimize olan güvenini de göstermektedir" ifadelerine yer verdi.

"Firmalarımız Azerbaycan'daki yatırımlarıyla 5 bin kişiyi aşan bir yerel istihdam ortaya koymaktadır"

Azerbaycan ve Türkiye'de yatırım yapan iş insanlarını ve girişimcileri, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin ekonomik alanda da uzun soluklu olmasına katkı sunan aktörler olarak gördüklerini ifade eden Muş, "Türk firmaları, Azerbaycan'da şimdiye kadar gerçekleştirdikleri yatırımlarıyla Azerbaycan'ın yerli sanayisinin gelişimine ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürmektedir. Başta finans, madencilik, gıda ve içecek ürünleri sektörleri olmak üzere, firmalarımız Azerbaycan'daki yatırımlarıyla 5 bin kişiyi aşan bir yerel istihdam ortaya koymaktadır" dedi.

"Azerbaycan'ın istikrarlı ekonomisi, Türk girişimcilerin yatırım kararlarını olumlu yönde etkileyecek"

Kafkasya bölgesinde en güçlü para birimine, en yüksek milli gelire ve yetişmiş bir işgücüne sahip Azerbaycan'ın istikrarlı ekonomisinin, Türk girişimcilerin yatırım kararlarını olumlu yönde etkileyecek bir faktör olduğunu vurgulayan Muş, " Bu kapsamda, güçlü bir özel sektöre ve dinamik bir ekonomiye sahip olan ülkemizin, Azerbaycan'daki yatırımlarını her geçen yıl artırarak, bu alandaki tecrübesini ve kapasitesini yüksek katma değerli bir sanayi oluşturmasına katkıda bulunacağına olan inancım tamdır" diye konuştu.

Türk müteahhitlik sektörü için Azerbaycan'ın her zaman önemli bir yeri olduğunu dile getiren Bakan Muş, "Bugüne kadar toplamda 15,3 milyar doların üzerinde ve 442 proje üstlendiğimiz Azerbaycan'da firmalarımız aynı zamanda yatırımcı olarak da yerleşikliklerini sürdürmektedir" değerlendirmesini yaptı.

Türk firmalarının ve sektörünün, Azerbaycan'ın kurtarılan bölgelerdeki ve Karabağ'ın yeniden imarında halihazırda sürdürdükleri iş birliği ve çalışmalarını daha da artırmak ve bu süreçte etkin bir şekilde yer almak istediklerine dikkati çeken Muş, "Azerbaycan Hükümetinin Türk firmalarına karşı bugüne kadar gösterdikleri teveccühün, özellikle Karabağ'ın yeniden imarı kapsamında devam edeceğine olan inancımız tamdır" ifadeleri kullandı.

Son dakika haber: Bakan Muş: 'Azerbaycan'ın istikrarlı ekonomisi, Türk girişimcilerin yatırım kararlarını olumlu yönde etkileyecek'
Son dakika haber: Bakan Muş: 'Azerbaycan'ın istikrarlı ekonomisi, Türk girişimcilerin yatırım kararlarını olumlu yönde etkileyecek'
Son dakika haber: Bakan Muş: 'Azerbaycan'ın istikrarlı ekonomisi, Türk girişimcilerin yatırım kararlarını olumlu yönde etkileyecek'
Son dakika haber: Bakan Muş: 'Azerbaycan'ın istikrarlı ekonomisi, Türk girişimcilerin yatırım kararlarını olumlu yönde etkileyecek'
Son dakika haber: Bakan Muş: 'Azerbaycan'ın istikrarlı ekonomisi, Türk girişimcilerin yatırım kararlarını olumlu yönde etkileyecek'
Son dakika haber: Bakan Muş: 'Azerbaycan'ın istikrarlı ekonomisi, Türk girişimcilerin yatırım kararlarını olumlu yönde etkileyecek'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik

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