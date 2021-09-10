Bakan Muş: 'Azerbaycan ile 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefimizi aşacağımıza inancımız tam' - Haberler Ekonomi
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Bakan Muş: "Azerbaycan ile 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefimizi aşacağımıza inancımız tam"

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
Bakan Muş:

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve beraberindeki heyetle verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kardeş ülke Azerbaycan ile 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefimizi aşacağımıza inancımız tam." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve beraberindeki heyetle verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kardeş ülke Azerbaycan ile 15 milyar Dolar ticaret hacmi hedefimizi aşacağımıza inancımız tam." ifadesini kullandı.

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Bakan Muş, "Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve beraberindeki heyetle Türkiye-Azerbaycan ticari ilişkilerine yönelik oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Kardeş ülke Azerbaycan ile 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefimizi aşacağımıza inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri
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Haber: Bakan Muş: 'Azerbaycan ile 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefimizi aşacağımıza inancımız tam' - Haberler Ekonomi
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