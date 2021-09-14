Bakan Muş, Afrika ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ile görüştü

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Afrika ülkelerinin Ankara büyükelçileri ile bakanlıkta bir araya geldi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Muş, "Afrika ülkelerinin Ankara Büyükelçileriyle bir araya geldik. Afrika ülkeleriyle ticari ve ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmek için görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.