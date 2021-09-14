Bakan Muş, Afrika ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ile görüştü - Haberler
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Bakan Muş, Afrika ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ile görüştü

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Politika
Bakan Muş, Afrika ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ile görüştü

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Afrika ülkelerinin Ankara büyükelçileri ile bakanlıkta bir araya geldi.

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Afrika ülkelerinin Ankara büyükelçileri ile bakanlıkta bir araya geldi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Muş, "Afrika ülkelerinin Ankara Büyükelçileriyle bir araya geldik. Afrika ülkeleriyle ticari ve ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmek için görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.


Bakan Muş, Afrika ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ile görüştü

Bakan Muş, Afrika ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ile görüştü

Bakan Muş, Afrika ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ile görüştü

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bakan Muş, Afrika ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ile görüştü - Haberler
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