Ticaret Bakanı Muş, ABD Ticaret Temsilcisi Tai ile görüştü
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Ticaret Bakanı Muş, ABD Ticaret Temsilcisi Tai ile görüştü

Ticaret Bakanı Muş, ABD Ticaret Temsilcisi Tai ile görüştü
Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Güncel

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 25 Ağustos'ta gerçekleşen görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik niteliğine vurgu yapıldı.

Görüşmede, yakın ortaklar olarak ticaret hedefini çok daha yukarılara çıkarmak gerektiği hususunda mutabık kalınırken iki tarafın da birbirlerinden pazara giriş başta olmak üzere birçok alanda beklentileri olduğunu ifade edildi.

Bakan Muş, bu kapsamda ortak bir çalışma grubu kurulmasını önererek, ABD Ticaret Temsilcisi Tai'yi Türkiye'ye davet etti. Muş, çelik sektöründe Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde yürütülen istişare süreçlerine işaret ederek, Türkiye'ye ilave tarifeler getirmemesi ve ABD tarafından çelik sektöründe uygulanan ek vergilerin kaldırılması konusundaki taleplerini iletti.

2021 yılı sonu itibarıyla 25 milyar dolara ulaşması beklenen ikili dış ticaret hacminin daha da yukarı çıkarılması için ABD ile ikili ve çok taraflı platformda beraber çalışmaya devam edileceğini vurgulayan Muş, Türkiye'nin ABD ekonomisini eyaletler bazında analiz ederek, çok daha önemli hedefleri gerçekleştirmeyi arzuladığını bildirdi.

Tai de Türkiye ile G-20, OECD ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bünyesinde önemli iş birliği alanları olduğunu belirterek, Türkiye ile bu platformlarda birçok başlıkta iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Bakan Muş ve Tai, ikili diyaloğun artırılarak sürdürülmesi ve iş birliğinin değişik alanlarda genişletilmesi hususunda mutabık kaldı.

Ticaret Bakanı Muş, ABD Ticaret Temsilcisi Tai ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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