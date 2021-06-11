Bakan Muş, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ile görüştü

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield ile bir araya geldi.

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield ile bir araya geldi.

Bakan Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Büyükelçisi David M. Satterfield ile Bakanlığımızda; ikili ticaretimiz, yatırımlar ve potansiyel işbirliği alanlarına ilişkin verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde ticari ilişkilerimizdeki güncel gelişmeleri de ele aldık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı