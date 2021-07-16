Bakan Muş, 27 AB ülkesinin büyükelçileri ve temsilcileri ile bir araya geldi
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Bakan Muş, 27 AB ülkesinin büyükelçileri ve temsilcileri ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Haberler | Ekonomi

Bakan Muş, 27 AB ülkesinin büyükelçileri ve temsilcileri ile bir araya geldi Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin Gümrük Birliği ortaklığı ile ihracatının yaklaşık yüzde 41'ini gerçekleştirdiği 27 AB ülkesinin büyükelçileri ve temsilcileri ile toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Muş, 27 AB ülkesinin büyükelçileri ve temsilcileri ile bir araya geldi

ANKARA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin Gümrük Birliği ortaklığı ile ihracatının yaklaşık yüzde 41'ini gerçekleştirdiği 27 AB ülkesinin büyükelçileri ve temsilcileri ile toplantı gerçekleştirdi.

Kahvaltı ile başlayan toplantıda Türkiye-AB ekonomik ve ticari ilişkileri, Gümrük Birliği'nin mevcut işleyişi ve güncellenmesi süreci, AB'nin çelik ürünlerindeki korunma önlemleri ile Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenlemesi konuları ele alındı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin stratejik hedefinin AB'ye tam üyelik olduğu belirterek, Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif bir gündem oluşturulmasının önemini vurguladı. Bakan Muş, Türkiye ile AB arasında 2020 yılında 140 milyar doları aşan ticaret hacminin, 2020 yılının ilk altı ayındaki 62 milyar dolarlık seviyesinden yüzde 39,3 artışla, 2021 yılının aynı döneminde 87 milyar dolara yaklaştığını, Türkiye ile AB arasında ticari ilişkilerin daha da ileriye taşınması için geniş imkanlar bulunduğunu ifade etti.

Bakan Muş, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin Türkiye ile AB arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleştirilmesi ve Türkiye'nin bölgesinde bulunan değer zincirlerinin rekabetçiliklerinin güçlendirilmesi için fırsatlar sunduğunu aktardı. Bakan Muş, güncellemenin kazan kazan ilişkisi içerisinde her iki tarafın da faydasına sonuçları olacağına dikkati çekti.

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalara ve söz konusu toplantı ile aynı gün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesine konu Yeşil Mutabakat Eylem Planına vurgu yapan Bakan Muş, bu alanda AB ile yakın bir iş birliği geliştirilmesinin önem arz ettiğini aktardı.

Bakan Muş, AB'nin olası bir Sınırda Karbon Düzenlemesi uygulamasının Türkiye ile AB arasındaki ticarette malların serbest dolaşımına bir engel getirmemesi için AB ile teknik çalışmaların hemen başlatılacağını söyledi.

AB'nin çelik ürünlerindeki korunma önlemlerinin üç yıl daha uzatılmış olmasının Türkiye için hayal kırıklığı oluşturduğuna işaret eden Bakan Muş, konunun karşılıklı iş birliği ve dayanışma ruhu içeresinde ele alınmasının her iki taraf için fayda sağlayacağını ifade etti.

Toplantı kapsamında ayrıca, uluslararası ticarette son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte ikili ticari ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde de bulunuldu.

Bakan Muş, 27 AB ülkesinin büyükelçileri ve temsilcileri ile bir araya geldi
Bakan Muş, 27 AB ülkesinin büyükelçileri ve temsilcileri ile bir araya geldi
Bakan Muş, 27 AB ülkesinin büyükelçileri ve temsilcileri ile bir araya geldi
Bakan Muş, 27 AB ülkesinin büyükelçileri ve temsilcileri ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik

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