Bakan Muş: "2021 sonu Orta Vadeli Program hedefimiz olan 184 milyar dolar ihracat düzeyini aşmaya bir adım daha yaklaştık. Yıllıklandırılmış...
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Bakan Muş: "2021 sonu Orta Vadeli Program hedefimiz olan 184 milyar dolar ihracat düzeyini aşmaya bir adım daha yaklaştık. Yıllıklandırılmış...

Bakan Muş: '2021 sonu Orta Vadeli Program hedefimiz olan 184 milyar dolar ihracat düzeyini aşmaya bir adım daha yaklaştık. Yıllıklandırılmış...
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Bakan Muş: "2021 sonu Orta Vadeli Program hedefimiz olan 184 milyar dolar ihracat düzeyini aşmaya bir adım daha yaklaştık. Yıllıklandırılmış ihracatımızla bu hedefi aşmış bulunuyoruz.

Bakan Muş: "2021 sonu Orta Vadeli Program hedefimiz olan 184 milyar dolar ihracat düzeyini aşmaya bir adım daha yaklaştık. Yıllıklandırılmış ihracatımızla bu hedefi aşmış bulunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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