Bakan Muş: "2021 sonu Orta Vadeli Program hedefimiz olan 184 milyar dolar ihracat düzeyini aşmaya bir adım daha yaklaştık. Yıllıklandırılmış...
Bakan Muş: "2021 sonu Orta Vadeli Program hedefimiz olan 184 milyar dolar ihracat düzeyini aşmaya bir adım daha yaklaştık. Yıllıklandırılmış ihracatımızla bu hedefi aşmış bulunuyoruz.
Bakan Muş: "2021 sonu Orta Vadeli Program hedefimiz olan 184 milyar dolar ihracat düzeyini aşmaya bir adım daha yaklaştık. Yıllıklandırılmış ihracatımızla bu hedefi aşmış bulunuyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır