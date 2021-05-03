Bakan Muş: "2021 sonu Orta Vadeli Program hedefimiz olan 184 milyar dolar ihracat düzeyini aşmaya bir adım daha yaklaştık. Yıllıklandırılmış...

Bakan Muş: "2021 sonu Orta Vadeli Program hedefimiz olan 184 milyar dolar ihracat düzeyini aşmaya bir adım daha yaklaştık. Yıllıklandırılmış ihracatımızla bu hedefi aşmış bulunuyoruz.