Bakan Muş: "2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye bir gram dahi peynir ithal edilmemiştir"
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Bakan Muş: "2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye bir gram dahi peynir ithal edilmemiştir"

Bakan Muş: '2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye bir gram dahi peynir ithal edilmemiştir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Venezuela'dan Türkiye'ye 2020 yılında herhangi bir peynir ithalatının olmadığını belirten Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, "2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir" dedi.

Venezuela'dan Türkiye'ye 2020 yılında herhangi bir peynir ithalatının olmadığını belirten Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, "2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, son günlerde gündemde olan Türkiye'nin Venezuela'dan peynir ithal ettiği yönündeki iddialara yönelik sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Türkiye'nin 2020 yılında Venezuela'dan peynir ithal etmediğini ve 2021'den itibaren herhangi bir peynir ithalatının olmadığı belirten Bakan Muş, konuyla alakalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Venezuela'dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var. Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim; 2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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