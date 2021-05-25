Bakan Muş: "2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Muş: "2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir"

Bakan Muş: '2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir'
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Güncel

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, geçen yıl ve bu yıl bugüne kadar Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmediğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, geçen yıl ve bu yıl bugüne kadar Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmediğini bildirdi.

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'dan peynir ithalatına ilişkin basında yer alan bazı sorular olduğuna dikkati çekerek, "Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim, 2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Venezuela'dan peynir tenekesi içinde uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiaları ortaya atılmış ve konu soru önergesiyle Meclis gündemine de taşınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

Bakan Muş: 2020'de Venezuela'dan 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir
Bakan Muş: 2020'de Venezuela'dan 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir
İSTANBUL VE ANKARA MERKEZLİ TÜRKİYE GENELİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
İSTANBUL VE ANKARA MERKEZLİ TÜRKİYE GENELİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Türkiye'de 7 bin 523 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 178 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 7 bin 523 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 178 kişi yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Demet Akalın Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Lukas Podolski Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Muş: "2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 11:23:46. #1.15#

title