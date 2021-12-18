Bakan Murat Kurum PANKOBİRLİK Başkanı Erkoyuncu ile bir araya geldi

KONYA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu ile Konya'da bir araya geldi.

Bakan Kurum, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Başkan Erkoyuncu ve yönetimini tebrik etti, çalışmalarında başarılar diledi.

Kurum, burada Erkoyuncu'dan PANKOBİRLİK çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Toplantının ardından Kurum, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçını izledi.

AA / Abdullah Doğan - Son Dakika Haberleri

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