Bakan Müjdeyi Verdi: Öğretmenlere ve Öğrencilere Klavyeli Bilgisayar Dağıtılacak

AA editör masasına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, öğrencilere müjdeyi verdi. Yılmaz, "Türkiye'nin en ücra köşesindeki okulumuza bile internet bağlantımızı sağladık. Gerek uyduda, gerek fiber kabloyla. Bilgi öğrenme eskiden öğretmen aracılığıylaydı, şimdi internetten de olabiliyor. Fatih Projesi'yle 430 binin üzerinde sınıfımızı donattık. 1 milyon 400 binin üzerinde tablet bilgisayarımızı öğrencilerimize dağıttık. 21'inci yüzyılın dili kodlama. Klavyeli bilgisayar dağıtımını 5 ve 9'uncu sınıflardan başlatacağız" dedi.

Bakan Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

ÖĞRENCİLERE BİLGİSAYAR MÜJDESİ

Eğitimin kalitesini artırmak için yaptığımız hususlardan biri de isteyen evlatlarımızın bilgi otoyollarına ulaşabilmesini sağlamak. Türkiye'nin en ücra köşesindeki okulumuza bile internet bağlantımızı sağladık. Gerek uyduda, gerek fiber kabloyla. Bilgi öğrenme eskiden öğretmen aracılığıylaydı, şimdi internetten de olabiliyor. Fatih Projesi'yle 430 binin üzerinde sınıfımızı donattık. 1 milyon 400 binin üzerinde tablet bilgisayarımızı öğrencilerimize dağıttık. 21'inci yüzyılın dili kodlama. Öğretmenlerimize her 4 yılda bir, öğrencilere de 5. ve 9. sınıflarda yeni bilgisayar vereceğiz. Mevzuat, yönetmelik eksiklikleri vardı, tamamladık. Hukuki altyapı tamamlandı. Teklifler de alınmıştı. Altı bölgeden üç GSM operatöründen teklif alarak her öğrenci başına en iyi hizmeti kim verebilir diye bir görüşme yapılarak, hizmete başlayacağız.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Biz 584 binin üzerinde öğretmen ataması yaptık. Şimdi 25 bin öğretmeni de Eylül ayına kadar eğitim ailemizle buluşturacağız. Yaklaşık 100 bin öğretmen ihtiyacımız var. Bu yıl, 25 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz.