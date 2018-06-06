Bakan Müjdeyi Verdi! Hazine Arazisini Satın Alma Hakkı Olanlar İçin Başvuru Süresi Uzatıldı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Kullanıcısı olup da Hazineye ait tarım arazilerini satın almak isteyen ancak süresi içinde başvuramayanlara 7 Eylül'e kadar başvuru yapma, peşinatını veya taksitlerini zamanında yatıramayanlara da 30 Kasım'a kadar ödeme imkanı getirdik" dedi.

"40 YILLIK SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK"

Ağbal, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki 40 yıllık sorunu çözüme kavuşturduk. Belediyeye devredilen taşınmazlar, 200 bin civarındaki fiili kullanıcısına uygun bedelle satılacak" dedi.

"ARAZİLERİ 10 YIL BOYUNCA KULLANANLAR SATIN ALABİLECEK"

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu sonrasında açıklama yapmış hazine arazilerini kullanan vatandaşlar için önemli noktalara değinmişti. İşte, o açıklamalar

"Hazine arazilerimizi kullanan çiftçilerimiz var. Bunlar kullanıyor ama bazı haklardan yararlanamıyor. Bu düzenlemeyle kullanmaya devam edecekler ve 10 yıl boyunca ve 10 yıl sonunda da isterlerse satın alabilecekler veya kullanma anlaşmasını bir 10 yıl daha yenileyecekler. Şimdi bir şey daha var. Kullanana verilecek, kanun çıktığında ecrimisil son 3 yıldan beri ödemiş kullanana ihaleyle değil. Onun hakkı ona vereceğiz. Ve yarı bedeline. Ecrimisil yarısını ödeyecek.

2B ARAZİ NEDİR?

Türkiye sınırları dahilinde, orman vasfını yitirmiş, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış arziler 2B arazi olarak adlandırılır. 2B yani orman vasfını kaybetmiş araziler bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen arazilerdir.

2B ARAZİ TAPUSU NASIL ALINIR?

Orman kadastro komisyonlarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerler bu Kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Maliye Bakanlığının, tasarrufuna geçer. Anayasanın 169. ve 170. maddelerinde açıkça belirtildiği üzere 2b araziler, orman köylüsü dışındaki 3. kişilere satılamıyor. 2/B arazi tapusu almaya hak kazanmak için, satın alınmak istenen araziyi 31 Aralık 2011 tarihinden önce kullanıyor olmak ve belirtilen süre içerisinde yetkili mercilere başvurmak gerekiyor. Hak sahipleri, arazi için idarenin belirlediği satış bedeline itiraz edemiyor ve bunu dava konusu yapamıyor.