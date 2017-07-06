Bakan Müezzinoğlu: "İşverenlerimizin 10 Gün Sigortasızlık Dışında Herhangi Bir Engeli Kalmadı"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Şu anda bu yıl 'artı istihdam yapmak istiyorum' diyen işverenlerimizin 10 gün sigortasızlık dışında herhangi bir engeli kalmadı" dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bakanlıkta düzenlenen "Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni"nde basın mensuplarının sorularını cevapladı. İstihdam teşviklerinde yeni bir genelge hazırlığının sorulması üzerine Müezzinoğlu, "Genelge yayınlandı. Bu 5 ay zarfında yaklaşık 1 milyonun üzerinde kişi özel sektör tarafından istihdam edildi. 1 milyonu aşan bu rakamı ayın 15'inden sonra net bir şekilde ifade edeceğiz. Bu 5 aylık istihdamda 1 milyonu aşan rakamı yakalamış olmak büyük bir başarı oldu. Bu Türkiye'nin potansiyeli ve dinamiğidir. Türkiye istihdamını da arttırarak bir yolculuk yapacaktır. İstihdam rakamlarında da önemli bir başarıyı elde ettik. Yüzde 13'lere çıkan işsizlik oranları geçtiğimiz aylarda yüzde 11.7'lere indi. Bu ayın 14-15'inde yayınlanacak verilerle bu rakamın 11'inde altında olacağını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



Yıl sonu itibari ile işsizlik oranlarında hedefin tek haneli rakamlara inmek olduğunu kaydeden Müezzinoğlu, şunları kaydetti:



"3 aylık sigortasız olma şartı vardı. İstismarlar olabilir diye, 10 gün sigortasız olma şeklinde düzenlemeler getirdik. Şu anda bu yıl artı 'istihdam yapmak istiyorum' diyen işverenlerimiz için 10 gün sigortasızlık dışında herhangi bir engel kalmadı. Bundan sonraki süreçte işverenimizin bu rahatlatıcı veya genelgeden kaynaklanan engellerin tamamının kalktığını ifade edebilirim." - ANKARA