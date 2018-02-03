Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: "Abd Filistin Konusunda Arabuluculuk Yapabilmesi İçin Tarafsızlığın Tekrar...

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: "ABD Filistin konusunda arabuluculuk yapabilmesi için tarafsızlığın tekrar kanıtlamak zorundadır"

-" ABD'nin attığı adımlarla tarafsızlık rolünu kaybettiğini düşünüyoruz "

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu"ABD gibi bir ülkenin Filistin konusunda arabulucu olabilmesi bu görevini sürdürebilmesi için önce dürüst ve adil olduğunu tekrar kanıtlaması gerekiyor çünkü attığı adımlarla bu rolunu kaybettiğini düşünüyoruz."dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında ABD'nin İsrail'in başkentini Kudüs olarak tanımasının Birleşmiş milletler kararalarına ve Uluşlararası hukuka aykırı olduğunu yineleyen Çavuşoğlu, ABD'nin Filistin konusumdaki arabuluculuk için adil olduğunu yeniden kanıtlaması gerektiğini söyledi.

"ABD attığı adımlarla dürüst ve adil arabuluculuk rolünü kaybetmiştir"

Bundan sonraki süreçte, bağımsız Filistin Devletinin tanınmamsı için çaba sarfedeceklerini, bir taraftan da Filistin üzerindeki kısıtlama ambargo ve zulmün sona ermesi için de mücadele edeceklerini söyleyen Çavuşoğlu bugün Filistin topraklarında malesef illegal bir şekilde yerleşimlerin devam ettiğini söyledi. Çavuşoğlu"Filistin halkının toprakları elinden zora alınmakta ve çalınmaktadır. Önce bu haksızlıkları durdurmak lazım ve ABD gibi bir ülkenin de özellikle arabulucu olabilmesi bu görevini sürdürebilmesi için önce dürüst ve adil olduğunu tekrar kanıtlaması gerekiyor. Çünkü attığı adımlarla bu rolunu kaybettiğini düşünüyoruz. Bir taraftan İslam işbirliği teşkilatı, diğer taraftan Avrupa Birliği ki bu süreçte başta Vatikan olmak üzere Hristiyan dünyasının da sergilediği tavrı takdirle karşılıyoruz ve Kudüs'ün statüsünün korunması konusunda herkes hassasiyetini gösterdi. Yarın akşam sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Roma'ya ya gidip Vatikanı ziyaret edeceğiz, Cumhurbaşkanımız papaya gösterdiği tavırdan dolayı burada teşekkür edecektir" dedi.

"Filistin4in kalkınması için çabalarımız devam edecek"

Filsitin'in kalkınması için Türkiye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ve bugün imzaladığımız protokolün esasen sadece Filistin'in resmi bütçesine yapılan katkıyla ilgil olduğunu söyleyen dışişleri Bakanı Çavuşoğlu"Filistin'e yaptığımız maddi yardımlar protokolle sınırlı değlidir ve kalmayacaktır dolayısıyla Filistin'in kalkınması için okullar hastaneler su ve enerji projelerine desteğimiz yine artarak devam edecektir."dedi.

"Filistin baskılara boyun eğseydi bugün Filistin diye bir halk olmazdı"

Bazılarının bugün yine Filistin'e yaptığı maddi yardımı kesmekle tehdit ettiğini ya da şantaj yaptığını hatırlatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle devam etti:"Filistin halkı bu tür baskılara zaten bugüne kadar boyun eğseydi Filistin diye bir halk kalmazdı. Filistin'in ne kadar onurlu bir halk ve millet olduğunu öğrenememişsiniz. Sadece cenin organize sanayi sanayi projesini hayata geçireceğiz ve bu projenin en az 5 bin Filistinli kardeşimize iş imkanı sağlayacağını düşünüyoruz. TİKA, 2004 yılından buyana Filistin genelinde 500'den fazla projeyi hayata geçirmiştir, onlardan gelen projelere destek vermeye çalıştık Gazze'ye insani yardımlarımızı da sürdürüceğiz. Biliyorsunuz İsrail'le ilişkilerimizin normalleşmesi için üç şart ortaya koymuştuk ve bunlardan birisini de biri Filistin'e gönderilen insanı yardıkların önündeki engellerin kaldrılmasıydı. Bu yardımlarımıza da artırarak devam ediyoruz. "

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin içindeki birlik ve beraberliğini sağlanması konusunda da üzerlerine düşeni yaptıklarını belirterek El Fetih ile Hamas arasında birlikteliğin sağlanmasına çalışacaklarını söyledi. bakan Çavuşoğlu, Filistin'i karıştırmak için ABD tarafından yayınlana terör listesine bakıldığında Filistin için önemli şahsiyetleri terör listesine eklendiğini gördüklerini ve bunu yanlış olduğunu bakanlık olarak yaptıkları açıklamayla vurguladıklarını kaydetti. .