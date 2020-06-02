Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 18 yaş altı milli sporcuların ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık...
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 18 yaş altı milli sporcuların ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) sporcularının özel izinle düzenli antrenmanlara başlayacaklarını açıkladı.
02.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:49
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 18 yaş altı milli sporcuların ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) sporcularının özel izinle düzenli antrenmanlara başlayacaklarını açıkladı. - ANKARA
Kaynak: İHA