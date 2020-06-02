Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 18 yaş altı milli sporcuların ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık... Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 18 yaş altı milli sporcuların ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) sporcularının özel izinle düzenli antrenmanlara başlayacaklarını açıkladı.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 18 yaş altı milli sporcuların ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) sporcularının özel izinle düzenli antrenmanlara başlayacaklarını açıkladı. - ANKARA Kaynak: İHA