BAKAN KURUM ZONGULDAK, DOĞAL GAZ İLE İSTİHDAMA VE ÜRETİME SAHİP OLACAK-
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BAKAN KURUM ZONGULDAK, DOĞAL GAZ İLE İSTİHDAMA VE ÜRETİME SAHİP OLACAK-

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak, taş kömüründeki emek ve alın terini yanında doğal gaz ile ilgili de çok önemli istihdama ve üretime sahip olacak şehir olacaktır dedi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak, taş kömüründeki emek ve alın terini yanında doğal gaz ile ilgili de çok önemli istihdama ve üretime sahip olacak şehir olacaktır dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Zonguldak Valiliği'ni ziyaret etti. TOKİ tarafından yapımına devam edilen sahil projesini de inceleyen Bakan Kurum, ilgili firmadan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bakan Kurum, daha sonra inşaatı süren Uzunmehmet Camii'nde incelemelerde bulundu. Zonguldak'ın gelecek 50 ve 100 yılı için master planları hazırlayacaklarını kaydeden Bakan Kurum, kentin taş kömürü ve doğal gazıyla üretime ve istihdama sahip olacağını belirtti. Bu anlamda çalışmalar yürüttüklerini belirten Kurum, İnşallah 2023'e kadar gazımız çıkarılarak halkımızın kullanımına sunulacak. Zonguldak, taş kömüründeki emek ve alın terini yanında doğal gaz ile ilgili de çok önemli istihdama ve üretime sahip olacak şehir olacaktır. Bu şehrin altyapısını ve temellerini de hep birlikte atmaya, güçlendirmeye çalışıyoruz dedi. Mithatpaşa Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceklerini açıklayan Bakan Kurum, 350 vatandaşımız var. Onların rızası dahilinde hiçbir mağduriyetleri olmadan yıl sonuna kadar imalata başlayıp çok kısa zamanda da inşaatlarımızı yapmak istiyoruz. 4-5 katı geçmeyen, Zonguldak'a yakışan, 'Bu ne güzel şehirmiş' dedirtebilecek bir proje yapacağız. Kentin 100 yılını planlayan master planı hazırlayacağız. Bu çerçevede valiliğimiz ile birlikte önümüzdeki yılların ihtiyaçlarını ortaya koyacağız. Şehrin büyüme öngörüleri doğrultusunda bu süreci yönetmek amacıyla bu projemizi gerçekleştiriyor olacağız diye konuştu.

BAKAN KURUM ZONGULDAK, DOĞAL GAZ İLE İSTİHDAMA VE ÜRETİME SAHİP OLACAK-
BAKAN KURUM ZONGULDAK, DOĞAL GAZ İLE İSTİHDAMA VE ÜRETİME SAHİP OLACAK-
BAKAN KURUM ZONGULDAK, DOĞAL GAZ İLE İSTİHDAMA VE ÜRETİME SAHİP OLACAK-
BAKAN KURUM ZONGULDAK, DOĞAL GAZ İLE İSTİHDAMA VE ÜRETİME SAHİP OLACAK-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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