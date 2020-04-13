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Murat Kurum, Güncel

Bakan Kurum: "Yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Denize kıyısı olan 28 ilimize gönderdiğimiz genelgeyle yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak, kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere ise sadece koruyucu...

13.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:58
Bakan Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Denize kıyısı olan 28 ilimize gönderdiğimiz genelgeyle yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak, kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere ise sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gemilere ilişkin korona virüs tedbirlerine dair resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Kurum açıklamasında, "Denize kıyısı olan 28 ilimize gönderdiğimiz genelgeyle yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak, kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere ise sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak. Atıklar ayrıştırılarak, kapalı poşetlerde, dezenfekte edilerek teslim alınacak. Maske, eldiven ve hijyen malzeme atıkları 72 saat geçici depolama alanlarında bekletilerek bertarafa gönderilecek. Yurt içindeki karantina uygulanan gemilerin çöpleri tıbbi atık olarak yönetilecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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