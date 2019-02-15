Bakan Kurum Yüksekova'da

Van ve Erçiş ilçesinde bir dizi açılış ve temaslarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakan Murat Kurum, akşam üzeri Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.

Bakan Kurum'u, Selahaddin Eyyübi Havaalanı'nda Hakkari Valisi İdris Aybıyık, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Hakkari Belediye Başkanı Adayı Cüneyt Epcim, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Naci Bilici, AK Parti Yüksekova Belediye Başkan Adayı Teoman Zeydan ve kurum amirleri karşıladı. Bakan Kurum ve beraberindekiler, VIP salonunda bir süre dinlendikten sonra karayoluyla Hakkari'ye geçti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA