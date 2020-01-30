Bakan Kurum, yıkımı devam eden binalarda incelemelerde bulundu
Yıkımı devam eden bina Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un incelemelerde bulunması Bakan Kurum'un vatandaşlarla konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince yapılan hasar tespit çalışmasının ardından...
Yıkımı devam eden bina
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un incelemelerde bulunması
Bakan Kurum'un vatandaşlarla konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince yapılan hasar tespit çalışmasının ardından ağır hasarlı olarak belirlendikten sonra yıkımına başlanan binalardada incelemelerde bulundu.