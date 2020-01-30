Bakan Kurum, yıkımı devam eden binalarda incelemelerde bulundu
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Bakan Kurum, yıkımı devam eden binalarda incelemelerde bulundu

Yıkımı devam eden bina Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un incelemelerde bulunması Bakan Kurum'un vatandaşlarla konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince yapılan hasar tespit çalışmasının ardından...

30.01.2020 23:02 | Son Güncelleme: 30.01.2020 23:05
Bakan Kurum, yıkımı devam eden binalarda incelemelerde bulundu

Yıkımı devam eden bina

Çevre ve Şehircilik Bakanı 'un incelemelerde bulunması

Bakan Kurum'un vatandaşlarla konuşması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'da depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince yapılan hasar tespit çalışmasının ardından ağır hasarlı olarak belirlendikten sonra yıkımına başlanan binalardada incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Kurum, yıkımı devam eden binalarda incelemelerde bulundu
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