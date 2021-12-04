Bakan Kurum: Yeşil tribün uygulamasını tüm takımlarımızın hayata geçirmesini sağlayacağız

KONYA (DHA) - ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tüm takımlarımıza örnek olacak 'Yeşil tribün' projesini Türkiye'de ilk kez hayata geçiren Konya spor'umuzu da canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşerek bu uygulamayı tüm takımlarımızın hayata geçirmesini sağlayacağız" dedi.

Bakan Murat Kurum, memleketi Konya'daki programının ikinci gününde İttifak Holding Konyaspor'un Kayacık Tesisleri içerisine, 7 bin 300 metrekarelik alana inşa edilecek tesisin temel atma törenine katıldı. Törendeki konuşmasında tesis hakkında bilgi veren Bakan Kurum, "İçerisinde; 3 antrenman sahası, sauna, spor salonu, sağlık alanlarıyla toplantı salonunun bulunduğu 55 odalı bu tesisimizi 7 bin 300 metrekarelik bir alana inşa ediyoruz. İnşallah tesisimiz 2022 yılının temmuz ayında yani 1 yıldan daha kısa bir sürede tamamlandıktan sonra Konyaspor'umuza, Konyasporlu oyuncularımıza hizmet verecek. İnanıyorum ki 31 milyon lira yatırım bedeliyle inşa ettiğimiz bu modern, güzel tesisimizde; nice dürüst, ahlaklı, başarılı ve vizyon sahibi sporcular yetişecek. Konyaspor'umuza, milli takımımıza en güzel şekilde hizmet edecek. Burada hayallerini gerçeğe dönüştürecek. Bu güzide tesisimiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından tesisin temeli, Konyaspor'un alt yapısında bulunan sporcularla birlikte atıldı.