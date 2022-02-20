Bakan Kurum: "Yeşil kalkınma devrimiyle 'büyük ve güçlü Türkiye' diyoruz"

KONYA (İHA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'da düzenlenecek İklim Şurası'nda 7 farklı alanda Türkiye'nin yeni yol haritasının belirleneceğini belirterek, "Hep birlikte yerelden küresele iklim seferberliği diyoruz. Yeşil kalkınma devrimiyle 'büyük ve güçlü Türkiye' diyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 21-25 Şubat'ta Konya'da düzenlenecek İklim Şurası öncesi bir video mesaj paylaştı. Yeşil kalkınma devriminin en önemli adımının Konya'da atılacağını belirten Kurum, "Konya, kamu kurumlarımız, özel sektörümüz, üniversitelerimiz, bilim insanlarımız, sanatçılarımız, esnafımız, çiftçilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve genç iklim elçilerimizden oluşan bini aşkın misafiriyle Türkiye'nin ilk İklim Şurası'na ev sahipliği yapıyor. Beş gün sürecek İklim Şurası'nda sera gazı azaltımından yeşil finansman ve karbon fiyatlamaya, iklim değişikliğine uyumdan yerel yönetimlere, göç, adil geçiş ve sosyal politikalardan bilim ve teknolojiye kadar 7 farklı alanda Türkiye'nin yeni yol haritasını belirleyeceğiz. İklim Şurası'nda aynı zamanda gençlik buluşması, sporcu, sanatçı ve uzmanlarımızın gerçekleştireceği söyleşiler ve paneller, fotoğraflarla iklim değişikliği sergisi ile üç boyutlu iklim tüneli gibi birçok etkinlik gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin elleri ortak evimiz dünyamız ve cennet vatanımız için, milletimizin geleceği, çocuklarımızın yarınları için, İklim Şurası'nda birleşiyor. Hep birlikte yerelden küresele iklim seferberliği diyoruz. Yeşil kalkınma devrimiyle 'Büyük ve Güçlü Türkiye' diyoruz" dedi. - ANKARA

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