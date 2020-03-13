Bakan Kurum: "(Yeni tip koronavirüs tedbirleri) Çevre ihbar hattı oluşturduk"
Koordinasyon toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları - Kurum: "Bakanlık olarak koronavirüsü ile mücadele için 81 ilimize 11 maddelik genelde gönderdik"ELAZIĞ (AA) – Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
13.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:23
Koordinasyon toplantısı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları - Kurum:
"Bakanlık olarak koronavirüsü ile mücadele için 81 ilimize 11 maddelik genelde gönderdik"
ELAZIĞ (AA) – Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Yeni tip koronavirüs tedbirleri) Çevre ihbar hattı oluşturduk. Vatandaşlarımız mahallesi, caddesi, sokağında temiz olmasını düşündüğü veya kirlilikle ilgili ihbar edeceği alanlara ilişkin WhatsApp hattından bilgilendirme yapabilecekler."
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Kaynak: AA
Haberin Videosu: Bakan Kurum: "(Yeni tip koronavirüs tedbirleri) Çevre ihbar hattı oluşturduk"