Bakan Kurum: "(Yeni tip koronavirüs tedbirleri) Çevre ihbar hattı oluşturduk"
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Murat Kurum, Güncel

Bakan Kurum: "(Yeni tip koronavirüs tedbirleri) Çevre ihbar hattı oluşturduk"

Koordinasyon toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları - Kurum: "Bakanlık olarak koronavirüsü ile mücadele için 81 ilimize 11 maddelik genelde gönderdik"ELAZIĞ (AA) – Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

13.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:23
Bakan Kurum:

Koordinasyon toplantısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları - Kurum:

"Bakanlık olarak koronavirüsü ile mücadele için 81 ilimize 11 maddelik genelde gönderdik"

ELAZIĞ (AA) – Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Yeni tip koronavirüs tedbirleri) Çevre ihbar hattı oluşturduk. Vatandaşlarımız mahallesi, caddesi, sokağında temiz olmasını düşündüğü veya kirlilikle ilgili ihbar edeceği alanlara ilişkin WhatsApp hattından bilgilendirme yapabilecekler."

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Bakan Kurum: '(Yeni tip koronavirüs tedbirleri) Çevre ihbar hattı oluşturduk'

Kaynak: AA

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Bakan Kurum: "(Yeni tip koronavirüs tedbirleri) Çevre ihbar hattı oluşturduk"

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