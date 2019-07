Bakan Kurum: Yatay mimari ve cami merkezli kentsel dönüşüm için çalışıyoruz

Kaynak: DHA

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , "Kentsel dönüşüm projelerimizi yatay mimariye uygun bir şekilde, cami merkezli dönüşüm yapmak üzere geliştirmeye gayret gösteriyoruz" dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen 'Cami Tasarımı Fikir Yarışması' sonuçlandı. Yarışmaya, 200 kişi kapasiteli ve 1000 kişi kapasiteli olmak üzere iki ayrı kategoride 325 cami tasarımı projesi değerlendirmeye alındı. Dereceye giren cami projelerinin mimarlarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda düzenlenen törenle ödülleri verildi. Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, cami tasarımı alanında yeni fikirleri sunmak ve yeni eserler ortaya koymak için gençleri cesaretlendirmek ve yollarını açmak zorunda olduklarını söyledi. Geçmişte camilerin yüzyıllarca ayakta kalacak şekilde tasarlanıp, inşa edildiğine dikkat çeken Kurum, "Günümüzde estetikten uzak, mimari özelliği bulunmayan yapılar ortaya çıktı. Son yıllarda bu gidişata 'dur' demek için çok önemli adımlar attık. İşte bu adımlardan bir tanesi de bu cami fikir yarışmasıdır" dedi.6 BÖLGE İÇİN YARIŞMA DÜZENLENECEKCaminin etrafında şekillenen bir sosyal hayat tasavvur ettiklerini belirten Bakan Kurum, "Kentsel dönüşüm bizim en önemli gündem maddemiz. Ülkemiz deprem kuşağında ve bundan sonra yapacağımız şehirleşme, depremi gözeterek yürümek zorunda. Kentsel dönüşüm projelerimizi yatay mimariye uygun bir şekilde, cami merkezli dönüşüm yapmak üzere geliştirmeye gayret gösteriyoruz" diye konuştu. Murat Kurum, Türkiye'de her yıl 500 ila 1000 arasında cami inşa edildiğini, bu camilerin çoğunun projesiz ve depreme dayanıklılık noktasında mühendislik hizmetlerinden uzak olduğunu belirterek, Türkiye'nin artık bu sorunu aşması gerektiğini söyledi. Son yıllarda aralarında Büyük Çamlıca Camii'nin bulunduğu önemli projelerin de hayata geçirildiğine dikkat çeken Kurum, "Büyük Çamlıca Camii, evladiyelik bir eserdir. Çamlıca Camii tıpkı Sultanahmet Camii gibi, Süleymaniye ve Selimiye gibi gelecek nesillere asırlar sonra bırakacağımız bir miras olacaktır" dedi.'6 BÖLGEDE DAHA YAPILACAK'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla düzenledikleri cami yarışmasının bölgesel nitelikli olduğunu, ilk yarışmada Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ele alındığını kaydeden Kurum, "İnşallah diğer 6 bölgemizde de yaparak tüm bölgeler için bir envanter elde etmiş olacağız. Bu envanteri de hem yapacağımız kentsel dönüşüm projelerinde hem Diyanet İşleri Başkanlığımız aracılığıyla vatandaşlarımıza ücretsiz olarak o projeleri vereceğiz" şeklinde konuştu.'GECEKONDUYU ANDIRAN CAMİLER YAPILDI'Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, günümüzde plansız projesiz cami inşa edilmesini eleştirerek "Açıkça ifade etmeliyim ki; bugün camilerimizi estetik ve fonksiyonellik açısından yeniden ele almak zorundayız. Gecekonduyu andıran, plansız, projesiz camiler üzücü bir gerçeklik olarak karşımızdadır. Camilerin nüfus oranına göre dağılımında ciddi dengesizlikler ortaya çıkmıştır. Pek çok kalabalık mahalle ve toplu konut bölgelerinde ihtiyaca cevap verecek sayıda ve büyüklükte cami yoktur. Dolayısıyla bugün camilerimizi; hem şehirleşme düşüncesi, cami, çevre, şehir, mekan, estetik, nüfus gibi açılardan, hem de özellikle mevzuat açısından yeniden ve köklü şekilde ele almamız gerekmektedir. Bunun için de ortak bir toplumsal bilinçle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte çalışmamızın gerekliliği açıktır" diye konuştu.'KÜLLİYE ÖZELLİĞİ TAŞISIN İSTİYORUZ'Ali Erbaş, camilerin toplumun her kesimine hitap edecek nitelikte, kadın, genç, çocuk, engelli, yaşlı bireyler için bütün ihtiyaçlar açısından her yönüyle tam donanımlı şekilde planlanmasını, herkesin rahat ve huzur içinde ibadetini yapabileceği şekilde tanzim edilmesini sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Erbaş, "Camilerimiz, ihtiyaca göre Kur'an kursu, aile ve dini rehberlik bürosu, kitabevi, kütüphane, gençlik merkezi, çocuk oyun alanı, seminer salonu, çok amaçlı salon, sergi salonu, sanat atölyesi, spor alanı, konferans salonu vb. alanlarla bir külliye özelliği taşısın istiyoruz. Camilerimizi, iç donanım, akustik, estetik, ışık, havalandırma vb. bütün yönlerden en ideal şekilde tasarlayarak inşa edelim istiyoruz. Camilerimiz, şehrin ruhuna ve görünüşüne güzellik katacak şekilde planlansın, kubbesiyle, minaresiyle ve diğer tüm unsurlarıyla orantılı olacak şekilde inşa edilerek özgün eserler olsun diye çalışıyoruz" dedi.ÖDÜLLER VERİLDİKonuşmaların ardında 2 ayrı kategoride dereceye giren ve mansiyona layık görülen cami tasarımı projelerinin mimarlarına ödülleri verildi. Yarışmanın birincileri ödüllerini Bakan Murat Kurum ve Başkan Erbaş'ın elinden aldı. Birinci seçilen projenin mimarlarına 110 bin ve 90 bin lira, ikinciliği kazanan projenin sahiplerine 80 bin ve 70 bin, üçüncü olan projenin sahipleri ise 60 bin ve 50 bin lira ile ödüllendirildi.- Ankara