Bakan Kurum: "Dünyaca ünlü Yassıca Adaları'nın yapılaşmaya açılacağı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Fethiye'nin Göcek bölgesinde bulunan dünyaca ünlü Yassıca Adaları'nın yapılaşmaya açılacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Fethiye'nin Göcek bölgesinde bulunan dünyaca ünlü Yassıca Adaları'nın yapılaşmaya açılacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yassıca Adaları'nın yapılaşmaya açılacağı iddiaları hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kurum, "Bakanlığımızca yapılan denetimler neticesinde Yassıca Adalar başta olmak üzere Göcek koylarında ticari kazanç uğruna çevreyi kirleten kaçak işletmelerin faaliyetlerine son verilmiş, gelişigüzel kurulan barakalar kaldırılmıştır. Çevre hassasiyeti ve sürdürülebilir kullanma ilkeleri dikkate alınarak vatandaşlarımızın temiz, düzenli ve ucuz hizmet alacakları yasal mevzuata uygun düzenlemeler yapılmakta olup, kıyı ve koylarımızda yaz boyu denetimler sıklaştırılarak devam edecek, kıyı işgallerinin önüne geçilecektir. Ayrıca Göcek koylarında mapa ve şamandıra sistemiyle yat ve teknelerin bağlanması düzenli hale getirilecek, böylece başta deniz çayırları olmak üzere deniz ekosistemi korunacaktır. Bu sistemle deniz ve kıyılardaki kültürel varlıkların tahribatının da önüne geçilecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı