Bakan Kurum: "Yaşam Kalitesini Yükseltecek Çalışmalara Devam Ediyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek dev projelere ve yatırımlara hızlı ve kararlı bir şekilde devam ettiklerini bildirdi.

Kurum, Karapınar Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen Karapınar Buluşması'nda, 17 yılda Konya'ya 51 milyar liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

Bunun da 12 milyar 500 milyon lirasının çevre ve şehircilik yatırımları olduğuna dikkati çeken Kurum, yatırımların tüm hızıyla devam edeceğini belirtti.

Türkiye'nin tüm engellemelere rağmen 17 yıldır başlattığı kutlu yürüyüşün süreceğini vurgulayan Kurum, "Tüm hızıyla, tüm kararlılığıyla, dev projeleriyle, dev yatırımlarıyla vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltecek çalışmalara devam ediyoruz. Milletimizle, Konya ile Karapınar ile yürüyoruz. Aşkla yürüyen yorulur mu, yorulmaz. Yorulmadık, yorulmayacağız. Sizlere hizmet etme aşkıyla gece gündüz çalışacağız inşallah." diye konuştu.

Türkiye'nin 17 yılda, her alanda bağımsızlık mücadelesi verdiğini anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Savunma sanayisinde bağımlıydık. Şimdi artık kendi silahlarımızı, İHA'larımızı üretiyoruz ve Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda, Suriye'de operasyon yapıyoruz. Ekonomide bağımlıydık, IMF'ye biz geldiğimizde 23,5 milyar dolar borcumuz vardı. IMF'ye borcumuzu ödedik. Şimdi hamdolsun ekonomik anlamda da bağımsızız. Eskiden manşetlerle iktidarın değiştiği bir ülkede yaşıyorduk, şimdi hamdolsun siyasi istikrar ve güvenin merkezi olan bir Türkiye'de yaşıyoruz. Eskiden darbelere, cuntalara teslim olan bir ülkeydi, şimdi 16 saatte milletiyle beraber tankların önüne çıkıp darbeye 'dur' diyen bir ülke haline geldik."

"Cumhur İttifakı bir arka oda ittifakı değildir"

Kurum, 50'den fazla ili ziyaret ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Şunu gördük; kutlu yürüyüşümüz, Cumhur İttifakı'yla ülkemizin her noktasında kusursuz bir şekilde ilerliyor. Şunu herkes bilsin, Cumhur İttifakı bir arka oda ittifakı değildir. Bu kutlu ittifak, birilerinin kirli ittifakı gibi, kapalı kapılar ardında, pazarlıklarla, hesaplarla, bir masa etrafında kurulmadı. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi, devletimizin bekası, milletimizin birliği ve beraberliği, bayrağımız için, ezanlarımız için kuruldu. İnşallah bu ittifak 2053'ün, 2071'in temellerini atacak ve ilelebet devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli, kurulan tuzakları birer birer bozarak, Türkiye'nin önünü açıyorlar, beka mücadelesine önderlik ediyorlar. Hamdolsun, gittiğimiz her yerde olduğu gibi Karapınar'da da milletimiz teveccühünü gösteriyor. Net bir şekilde 31 Mart'ı müjdeliyor. Biz Cumhur İttifakı'nı kurarken, CHP de illet ve zillet ittifakını kurdu. Ne kadar adam varsa birleştiler ve terör örgütünün siyasi uzantısıyla kol kola girdiler. Karapınar bu kirli ittifaka cevabını sandıkta net bir şekilde verecektir. Bundan hiçbir şekilde şüphemiz yok."

31 Mart'ta yapılacak seçimin önemine dikkati çeken Kurum, "31 Mart, bir beka mücadelesinin adıdır. Bu beka mücadelesini Allah'ın izniyle milletimiz, Karapınar'ımız ve Türkiye'miz kazanacak. Çünkü eksilerin de söylediği gibi 'Ahir söz Türkiye'nin, son söz Türkiye'nin'dir." ifadesini kullandı.

CHP'nin, millette karşılığının olmadığını ve olmayacağını savunan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'de birisi açık açık itiraf etmişti; 'Şaşıyorum arkadaş. Tayyip Erdoğan, seçimden yüzde 52 oy almış, birinci olmuş. Hala yüzde 58 niye alamadığını araştırıyor. Biz CHP olarak 14 parti bir araya geldik, yüzde 38 aldık, kimseden ses seda yok. Adam her seçimde yenmiş de yenmiş. Çıkmışsın da yenmiş, yenmiş de yenmiş'. Kimse merak etmesin, evelallah yine yeneceğiz, daima yeneceğiz, hep yeneceğiz, durmadan yeneceğiz. Çünkü biz milletimize sevdalıyız. Çünkü biz milletimize aşığız, aşık."

Programa, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Karapınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Yaka ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kurum, daha sonra Karapınar Süt Üreticileri Birliğinde düzenlenen yemekte hemşehrileriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA