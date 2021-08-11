Bakan Kurum: "Yapılması gereken tüm fedakarlığı, Azerbaycanlı kardeşlerimiz burada yaptılar"
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Bakan Kurum: "Yapılması gereken tüm fedakarlığı, Azerbaycanlı kardeşlerimiz burada yaptılar"

Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısı gerçekleştiriliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısı gerçekleştiriliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum toplantıda, orman yangınlarıyla ilgili şu ana kadar yapılan ve planlanan çalışmaları değerlendiriyor.

Toplantı, basına kapalı gerçekleştiriliyor.

Bakan Kurum: 'Yapılması gereken tüm fedakarlığı, Azerbaycanlı kardeşlerimiz burada yaptılar'
Bakan Kurum: 'Yapılması gereken tüm fedakarlığı, Azerbaycanlı kardeşlerimiz burada yaptılar'
Bakan Kurum: 'Yapılması gereken tüm fedakarlığı, Azerbaycanlı kardeşlerimiz burada yaptılar'
Bakan Kurum: 'Yapılması gereken tüm fedakarlığı, Azerbaycanlı kardeşlerimiz burada yaptılar'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
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