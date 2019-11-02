Bakan Kurum, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti (1)

02.11.2019 14:05

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un fuar alanına gelişi

Bakan Kurum'un fuardaki stantları gezmesi

Ürünler ile ilgili bilgi alması

Bakan Kurum'un yapay zekalı insansı robot hakkında bilgi alması

Bakan Kurum ve bir çocuğun robota komut vermesi

Bakan Kurum'un çocuğa hediye vermesi

Bakan Kurum'un jet motoru hakkında bilgi alması

Bakan Kurum'un rehabilitasyon robotunu incelemesi

Bakan Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti. (1)

Kaynak: AA