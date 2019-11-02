Bakan Kurum, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti (2)

Bakan Kurum, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti (2)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyareti Bakan Kurum'un fuardaki stantları gezmesi, bilgi alması Bakan Kurum'un 3 boyutlu gözlük takması Bakan Kurum'un proje hakkında konuşması Bakan Kurum'un robotik makineleri incelemesi ANKARA - Çevre ve...

02.11.2019 13:57
Bakan Kurum, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti (2)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyareti

Bakan Kurum'un fuardaki stantları gezmesi, bilgi alması

Bakan Kurum'un 3 boyutlu gözlük takması

Bakan Kurum'un proje hakkında konuşması

Bakan Kurum'un robotik makineleri incelemesi ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti. (2)

Kaynak: AA

VİDEO: Bakan Kurum, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti (2)
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