Bakan Kurum, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti (2)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyareti Bakan Kurum'un fuardaki stantları gezmesi, bilgi alması Bakan Kurum'un 3 boyutlu gözlük takması Bakan Kurum'un proje hakkında konuşması Bakan Kurum'un robotik makineleri incelemesi ANKARA - Çevre ve...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyareti
Bakan Kurum'un fuardaki stantları gezmesi, bilgi alması
Bakan Kurum'un 3 boyutlu gözlük takması
Bakan Kurum'un proje hakkında konuşması
Bakan Kurum'un robotik makineleri incelemesi ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti. (2)
VİDEO: Bakan Kurum, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti (2)