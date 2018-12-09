Bakan Kurum, Verimlilik Teknoloji Fuarı'nı Ziyaret Etti
-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un elma yemesi -Kurum'un elma atıklarını kompost makinasına koyması -Kurum'un kompost makinasından elde edilen gübreyi basın mensuplarına göstermesi -Kurum'un konuşması -Kurum'un plastik poşetlere alternatif olarak üretilen bez çanta dağıtması...
-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un elma yemesi
-Kurum'un elma atıklarını kompost makinasına koyması
-Kurum'un kompost makinasından elde edilen gübreyi basın mensuplarına göstermesi
-Kurum'un konuşması
-Kurum'un plastik poşetlere alternatif olarak üretilen bez çanta dağıtması
-Kurum'un konuşması
-Kurum'un basın mensuplarına elma dağıtması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Verimlilik Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti.