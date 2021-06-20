Bakan Kurum ve Vali Yerlikaya, Marmara Denizi'nde Müsilaj İncelemesinde Bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Marmara Denizi'nde devam eden müsilaj çalışmalarını yerinde inceledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Marmara Denizi'nde devam eden müsilaj çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemelerin ardından Bakan Kurum ve Vali Yerlikaya, müsilaj temizliği ve denetimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Marmara Denizi'nde müsilaj temizleme çalışmalarına ilişkin yerinde incelemelerde bulunan Bakan Kurum ve Vali Yerlikaya, incelemelerin ardından çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada, "Müsilaj denetimlerine ilişkin 4 bin 41 denetim gerçekleştirildi. 8 işletmeye kapatma cezası ve 12, 5 milyon lira para cezası uygulandı. " dedi. Denetimlerin 7 gün 24 saat devam edeceğini vurgulayan Bakan Kurum, "Marmara'nın kirletilmesine izin vermeyeceğiz. " ifadelerinde bulundu.

Kapatılan işletmelerin 3'ünün Yalova'da, 3'ünün Balıkesir'de, 2'sinin ise Tekirdağ'da bulunduğunu söyleyen Bakan Kurum, bugüne kadar çalışmalar çerçevesinde toplamda 3 bin 850 metreküp müsilajın temizlenerek bertaraf tesislerine gönderildiğini belirtti.

Biyolojik ve teknik çalışmaların sürdüğünü aktaran Bakan Kurum, "Göllerde oksijen seviyesini artırdığını tespit ettiğimiz araçları da buraya getiriyoruz. Salı günü de Marmara'da belirleyeceğimiz 2 noktada denizdeki oksijen seviyesini artırmak adına bu çalışmayı başlatacağız. Deniz dibindeki azotun yüzde 40 azalması halinde bilim insanlarımız Marmara'nın eski haline dönebileceğini söylüyorlar. " ifadelerini kullandı.

"Amacımız, 25 milyon vatandaşımızın yaşadığı bu alanımızı koruma altına alarak gelecek nesillere bugünden daha iyi şekilde bırakmaktır. " ifadelerini kullanan Bakan Kurum, çalışmaların takvim çerçevesinde ilerlediğini, atılması gereken tüm adımların atıldığını ve müsilajdan alınan numunelerin ağır metaller içermediğini belirterek konuşmasını sonlandırdı.

Vali Yerlikaya, Marmara'daki Ergene Projesine Dair Bilgi verdi

Vali Yerlikaya ise Marmara Denizi'nde yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında Ergene Havzası projesine değinerek şunları dile getirdi: "Ergene Havzası, ortalama saniyede 2 buçuk-3 buçuk metreküp debisi olan, zaman ve mevsime göre ortalama 10-11 metreküp akan bir havza. Dolayısıyla evsel ve endüstriyel atıkların deşarj edildiği Ergene, kendi doğal suyunun üç katı kadar suyla akıyor. Buradan denizden deşarj yapmak suretiyle arıtılarak ileri biyolojik arıtmayla Marmara Denizi'ne vermeye ve sürdürülebilir sanayi ve tarımı sağlamaya yönelik bir mega proje. "

Projenin 2013'ten beri devam ettiğini belirten Vali Yerlikaya, "1-2 seneye kadar da tamamlanacağını düşünüyorum. Marmara'ya kıyısı olan bütün şehirlerin evsel, kentsel ve endüstriyel atıkların tamamıyla ilgili deşarjlarının hepsi masaya yatırılıyor ve bunların tesirlerinin ne olduğuna tekrar bakılacak ve bilim ışığında Bakanlık tarafından tekrardan gözden geçirilecek. " dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın @murat_kurum'un katılımlarıyla,

Marmara Denizi'nde #müsilaj denetimi gerçekleştirildi.

18 Haziran itibariyle #İstanbul'umuzda 1??. 3??6??1?? metreküp müsilaj temizlendi. #MarmaraHepimizin#cumartesi pic. twitter. com/Oy8TywcjBz

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 19, 2021 Bizi Takip Edin

Kaynak: Habermetre