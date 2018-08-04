Bakan Kurum ve Koca, Konya'da Nikah Merasimine Katıldı

Çeşitli programlar için Konya'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, nikah merasimine katılarak, AK Parti Konya İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakanlar Kurum ve Koca, AK Parti Konya Milletvekili ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Tahir Akyürek'in kızının Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen nikah merasimine katıldı. Törende evliliğe ilk adımı atan Sümeyye Akyürek ve Süleyman Türk çiftinin düğününün ise 9 Ağustos Perşembe günü yapılacağı öğrenildi. Çiftin nikahını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay kıyarken, nikah şahidi olan bakanlar çifte mutluluklar diledi.

Nikah merasimi sonrası Bakan Murat Kurum ve Fahrettin Koca, AK Parti Konya İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha hızlı işler yapılabileceğini belirterek, ülke ekonomisini güçlendirmeye yönelik kararlar alınacağını söyledi. Kurum, "Konya'da karar alınıp yapılması gereken işleri tartışıyoruz. İnşallah biz de buradan belediyemize geçip, bu işlerin kararlarını alacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık işleri daha hızlı, daha etkin yapabilmeye yönelik kararlar almak zorundayız. Ülkemizi inşallah gelişmiş ilk 10 ekonomi arasına sokmak için hızlı ilerlemek zorundayız, üretimimizi artırmak zorundayız, istihdamı artırmak zorundayız, işsizliği azaltmak zorundayız. Buna ilişkin yapılabilecek ne varsa bununla ilgili hem Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak hem Sağlık Bakanımız da kendisi ifade edecektir, bize düşen ne varsa şehrimiz için, memleketimiz için bunları inşallah yapmak için gayret göstereceğiz. Şehir zaten gelişmiş, gerçekten İç Anadolu Bölgesi'nde gözle görülür, elle gösterilir güzel bir şehrimiz. Bu bulunduğu noktadan daha yukarıya nasıl taşıyabiliriz, hemşehrilerimize daha çok hizmeti nasıl yapabilmenin arzusu içerisindeyiz. İnşallah bu kararları da teşkilatımız ile birlikte burada almaya çalışacağız" dedi.

"Konya Şehir Hastanesini 2019 sonunda bitirmeyi hedefliyoruz"

Sağlık Bakanı Koca ise, sağlık alanında Konya'yı daha üst seviyelere getirmeyi hedeflediklerini belirterek, Konya Şehir Hastanesini de 2019 yılının sonunda bitirmeyi hedeflediklerini belirtti. Bakan Koca, "Bugün ilk gezimizi doğduğum kent olan Konya'ya yapmış olduk. Burada özellikle Çevre Bakanımızın da bahsettiği gibi ekiplerimiz sabahtan beri ilgili taraflarla görüşerek, sahada özellikle bir takım çalışmalar yaparak bu süreçte neler yapabileceğimizi yerinde görmek için buraya geldik. Özellikle sağlık alanında Konyamızı değerler noktasında farklı olduğunu, turizm noktasında farklı bir algısının olduğunu, bunu özellikle sağlık turizmi ile de birleştirerek daha ileri noktaya nasıl götürebileceğimizin yaklaşımı içindeyiz. Konya için önemli olan özellikle bildiğiniz gibi şehir hastanesinin yapımı devam ediyor, 2019 sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Bitirdiğimiz dönemde bölgede önemli bir sağlık üssü olarak hizmet veriyor olacak. Önemli mükemmeliyet merkezlerinin olduğu bir hastane oluşturmak istiyoruz. Bunun dışında bir takım sorunlarımızı hem il başkanımızla, hem belediye başkanımızla sorunları yakından istişare ederek iş birliği ve güç birliği ile birlikte yol alalım istiyoruz" diye konuştu.

Konya'nın yetiştirdiği iki önemli ismi bakan olarak Konya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde yer almaları başta Konyamız ve ülkemiz adına büyük bir kazançtır. Kendilerinin büyük başarılara imza atacaklarına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA