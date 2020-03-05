Bakan Kurum ve Çavuşoğlu hafta sonu Konya'ya geliyor

05.03.2020 12:41 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:41

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hafta sonu Konya'ya geliyor. İki bakan Konya'da çok sayıda programa katılacak.



Bakan Kurum ve Çavuşoğlu 7 Mart Cumartesi günü Konya'ya gelecek ve hafta sonu bölgede çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunacak. Bakan Kurum ve Çavuşoğlu cumartesi sabah kahvaltıda basın mensupları ile bir araya gelecek. Basın buluşmasında Konya'ya dair önemli açıklamalarda bulunacak olan iki bakan toplantının ardından Bosna Hersek Mahallesinde esnafla buluşacak. Mahalle ziyaretinin ardından Bakan Kurum ve Çavuşoğlu Selçuklu Belediyesi tarafından yaptırılan 15 Temmuz Yurt Yerleşkesi Açılış Programına katılacak. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Kılıçaslan Gençlik Merkezini ziyaret edecek olan bakanlar, burada gençlerle bir araya gelecek. Gençlerle sohbetin ardından iki bakan Selçuklu Kongre Merkezine geçerek burada Selçuklu İlçe 7. Olağan Kongresine katılacak. Bakan Kurum ve Çavuşoğlu AK Partililere hitap edecek.



Kongrenin ardından iki bakan Karatay İlçe Yeni Üye Tanıtım Programına katılacak. AK Parti'ye yeni katılan üyelere rozetleri takılacak ve burada program sona erecek. - KONYA

Kaynak: İHA