Bakan Kurum ve Bakan Gül, Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi için bir araya geldi
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Bakan Kurum ve Bakan Gül, Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi için bir araya geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir araya gelerek Ankara Yeni Adalet Sarayı'nın yapım projesi hakkında istişare toplantısı düzenlediklerini bildirdi.

Bakan Kurum ve Bakan Gül, Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi için bir araya geldi
16.06.2020 17:25 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:02

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir araya gelerek Ankara Yeni Adalet Sarayı'nın yapım projesi hakkında istişare toplantısı düzenlediklerini bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından Adalet Bakanı Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığında gerçekleştirdikleri istişare toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kurum, "Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül ile yeni adalet sarayımızın yapım projesi hakkında istişare toplantısı düzenledik. İnşallah Cumhuriyet'in 100. yılında bu dev eseri Başkent'imize kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gül de Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Gül, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile yeni Ankara Adliyesiyle ilgili son durumu değerlendirdik. Projelendirme aşamasında büyük mesafe katettik. Tamamlandığında, Başkent'imize yakışır bir adliyemiz olacak."

Bakanlar Kurum ve Gül, Twitter hesaplarından görüşmeye ilişkin fotoğraflar da paylaştı. Fotoğraflarda her iki bakanın da görüşmede koronavirüs tedbirleri kapsamında tokalaşmadığı ve maske taktığı görüldü.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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