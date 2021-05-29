Bakan Kurum: "Vatandaşlarımızı sağlam konutlara yerleştirmek amacıyla çalışmalarımızı gece gündüz sürdürdük"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de Bayraklı ilçesi yapımı devam eden deprem konutlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.