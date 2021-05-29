Bakan Kurum: "Vatandaşlarımızı sağlam konutlara yerleştirmek amacıyla çalışmalarımızı gece gündüz sürdürdük"
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Bakan Kurum: "Vatandaşlarımızı sağlam konutlara yerleştirmek amacıyla çalışmalarımızı gece gündüz sürdürdük"

Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de Bayraklı ilçesi yapımı devam eden deprem konutlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de Bayraklı ilçesi yapımı devam eden deprem konutlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)

Bakan Kurum: 'Vatandaşlarımızı sağlam konutlara yerleştirmek amacıyla çalışmalarımızı gece gündüz sürdürdük'
Bakan Kurum: 'Vatandaşlarımızı sağlam konutlara yerleştirmek amacıyla çalışmalarımızı gece gündüz sürdürdük'
Bakan Kurum: 'Vatandaşlarımızı sağlam konutlara yerleştirmek amacıyla çalışmalarımızı gece gündüz sürdürdük'
Bakan Kurum: 'Vatandaşlarımızı sağlam konutlara yerleştirmek amacıyla çalışmalarımızı gece gündüz sürdürdük'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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Bakan Kurum: "Vatandaşlarımızı sağlam konutlara yerleştirmek amacıyla çalışmalarımızı gece gündüz sürdürdük" - Haberler
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